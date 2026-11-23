El ex presidente serbio Aleksandar Vucic tras las elecciones de finales de octubre. - Predrag Milosavljevic / Xinhua News / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente y líder del Partido Progresista Serbio (SNS), Aleksandar Vucic, ha planteado este lunes que su partido no presente candidato a las próximas elecciones presidenciales en Serbia, previstas para antes de finales de 2026 pero que no han sido convocadas formalmente, reiterando las denuncias de un entorno político de "terror absoluto".

En declaraciones a la cadena de televisión Pink, Vucic ha abierto la puerta a no concurrir a los comicios señalado que "se inclina" por no otorgar esta "legitimidad" a las nuevas autoridades serbias, tras el claro triunfo de la iniciativa ciudadana Lista Estudiantil en las elecciones parlamentarias de finales de octubre que provocó un terremoto político en Serbia.

"En mi opinión, no tiene ningún sentido participar en unas elecciones en condiciones de terror absoluto, en las que te juzgan cada día, en las que te persiguen cada día, en las que detienen a la gente, literalmente, por nada", ha afirmado, incidiendo en que en todo caso la decisión la tomará el partido.

Respecto a la formación del próximo Ejecutivo, Vucic ha estimado que las elecciones tendrán lugar antes por lo que la entrada de las nuevas autoridades no llegará hasta mediados de enero.

Después de que la sesión constituyente del Parlamento estuviera marcada por las tensiones con el nuevo presidente Aleksandar Cupic, académico de profesión y candidato de la Lista Estudiantil, Vucic ha denunciado la falta de actitud "democrática" de los nuevos dirigentes serbios, denunciando un comportamiento "tiránico".

"No soportan que esté vivo, que no me haya asustado y que no haya huido del país. No soportan que se me permita decirles la verdad. No soportan que hable, que beba agua, que respire", ha subrayado, incidiendo en las denuncias de que las nuevas autoridades van a tratar de silenciarle a él y su partido.

FORMACIÓN DE PRÓXIMO GOBIERNO

En declaraciones previas, Cupic ha evitado poner un plazo para la formación del Ejecutivo y ha insistido en que las nuevas autoridades serbias no deben precipitarse a la hora de diseñar el nuevo Ejecutivo, ante las altas expectativas que ha generado el movimiento ciudadano que desbancó del poder al hegemónico SNS.

"Creo que ese tipo de presión y precipitación, por muy lógicas y previsibles que sean, es algo a lo que no debemos ceder. Es mucho más importante tomar una buena decisión que una decisión rápida", ha asegurado en una entrevista con la cadena RTS.

Según ha defendido si se forma un buen Gobierno, nadie se acordará de si "se formó en 20, 30 o 15 días". "Lo importante es conseguir algo que sea de alta calidad y que pueda funcionar bien a largo plazo", ha recalcado, para añadir que una de las prioridades del Ejecutivo serbio serán reforzar el Estado de derecho y la despolitización de las instituciones.