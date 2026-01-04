Vuelve la electricidad a 7.000 hogares de Berlín tras un presunto sabotaje que ha afectado a 40.000 viviendas

Archivo - Imagen de archivo de Berlín - Europa Press/Contacto/Simone Kuhlmey - Archivo

Alrededor de 38.000 hogares siguen sin corriente por un incendio posiblemente provocado en un cable del canal de Teltow

BERLÍN, 4 Ene. (DPA/EP) -

Miles de hogares en el suroeste de Berlín afectados un corte de casi 24 horas del suministro eléctrico han recuperado la corriente esta madrugada mientras las autoridades investigan un posible sabotaje.

"A las 03.23 del 4 de enero hemos podido restablecer el suministro eléctrico a unos 7.000 hogares y 150 empresas en varias fases, especialmente en la zona de Lichterfelde", ha anunciado la operadora Stromnetz Berlin en su página web.

Alrededor de 38.000 hogares y más de 2.000 clientes empresariales siguen sin electricidad en el distrito de Steglitz-Zehlendorf después de que el incendio dañara un cable que cruza el canal de Teltow.

La Policía está investigando un posible incendio provocado después de que el servicio de seguridad del Estado responsable de delitos políticos recibiera una carta en la que se reivindicaba la autoría.

El corte afectó al alumbrado público, las telecomunicaciones móviles, los semáforos y los frigoríficos de los supermercados, así como a los hogares particulares, dejando sin calefacción a los usuarios en un momento en que las temperaturas rondaban los cero grados.

Stromnetz Berlin prevé que no será posible restablecer el suministro eléctrico a todos los hogares afectados hasta el jueves por la tarde. El sábado se informó a unos 10.000 hogares del distrito de Lichterfelde de que el suministro eléctrico se restablecería a lo largo del día, pero esto no sucedió inicialmente.

Una portavoz de la senadora (ministra) de Economía de la ciudad-estado de Berlín, Franziska Giffey, dijo que se sospechaba que se trataba de un acto malicioso. Las autoridades están comprobando la autenticidad de la carta.

Inicialmente se desconoce quién podía estar detrás del incidente. Stromnetz Berlin afirmó que el corte se asemejaba a un ataque de motivación política perpetrado en septiembre contra dos torres de alta tensión en el sureste de la ciudad. Ese corte se prolongó durante varios días.