La web del servicio de inteligencia militar belga sufre el ciberataque de un grupo de 'hackers' prorruso

BRUSELAS 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa belga ha informado este viernes de que la web del servicio de inteligencia y seguridad militar belga (SGRS, por sus siglas en francés) sufrió la víspera un ciberataque del grupo de 'hackers' prorruso NoName057.

El ataque informático de denegación de servicio distribuido (DDoS) dirigido contra las páginas web del SGRS ya fue reivindicado el mismo jueves por sus autores a través de la red Telegram, según recoge la cadena pública VRT, que también se hace eco de la confirmación del Gobierno.

Fuentes del Ministerio consultadas por la RTBF también confirman el ciberataque pero matizan que "no hubo intrusión en el sitio y nada indica que se accediera a informaciones sensibles o que se hayan difundido datos". La acción del grupo prorruso dejó las páginas web del servicio de inteligencia momentáneamente inoperativas, pero el servicio ya se ha recuperado.

En su reivindicación, los 'hackers' justifican el ataque como advertencia al ministro de Defensa, el ultranacionalista flamenco Theo Francken, quien en una entrevista reciente a la revista 'Humo' afirmó que si Rusia atacaba Bruselas entonces la OTAN "arrasaría" Moscú.

"Aconsejamos al ministro belga que haga ese tipo de declaraciones", avisan los autores del ciberataque en el mensaje difundido el jueves pasadas las 18:00 horas en la red social.

Este suceso se suma a la serie de avistamientos de drones que a lo largo de esta semana ha obligado a Bélgica a suspender el tráfico aéreo en varias ocasiones, debido a la presencia de aparatos no autorizados en las cercanías de los aeropuertos de Bruselas y de Lieja, así como de tres bases militares.

El Gobierno no ha apuntado oficialmente a ningún responsable por las incursiones de drones, pero fuentes de los servicios de inteligencia citados por la prensa apuntan a un "actor estatal" tercero y el propio Francken aseguró tras los incidentes que no era obra de un aficionado, sino que se trataba de acciones coordinadas.