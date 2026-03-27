Witkoff confía en que EEUU e Irán se reúnan "esta semana" para negociar una salida al conflicto

Archivo - El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se ha mostrado confiado este viernes en que representantes estadounidenses e iraníes se reúnan "esta semana" para poner fin a la guerra desatada hace ya casi un mes, cuando el país norteamericano lanzó una ofensiva junto a Israel contra territorio iraní.

"Creemos que habrá reuniones esta semana. Sin duda, tenemos muchas esperanzas", ha declarado durante un foro de inversiones que ha tenido lugar en Miami, en el estado de Florida.

Witkoff ha asegurado que "los barcos están cruzando" --en alusión al estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán en represalia por los ataques--, lo que ha considerado una "señal muy, muy buena". "Creo que el presidente (Donald Trump) quiere un acuerdo de paz", ha agregado.

El representante estadounidense ha mencionado el acuerdo de 15 puntos propuesto por Washington, recalcando que los iraníes "lo tienen desde hace tiempo" y sobre el que el Gobierno de su país espera "una respuesta por su parte". "Eso lo solucionaría todo", ha expresado.

"Resolvería la cuestión del enriquecimiento, que hoy en día no podemos permitir que haya enriquecimiento (de uranio) allí. Resolvería la cuestión del material. Tienen cerca de 10.000 kilos de material enriquecido almacenados, a los que tienen que renunciar; así como la cuestión del almacenamiento y de la supervisión. Todas estas son líneas rojas para nosotros", ha defendido, antes de asegurar que Estados Unidos no busca "la desaparición del pueblo iraní".

Las autoridades de Irán han confirmado más de 1.500 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.