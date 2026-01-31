Witkoff mantiene reuniones "constructivas" sobre Ucrania con el enviado ruso en Florida

Archivo - Steve Witkoff - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov - Archivo

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, ha informado este sábado de la celebración de reuniones "productivas y constructivas" con el enviado ruso Kirill Dimitriev como paso previo para una nueva ronda de contactos a tres con Ucrania, Rusia y Estados Unidos que tendrá lugar el domingo en Abu Dabi.

"Hoy el enviado especial ruso Kirill Dimitriev ha mantenido reuniones productivas y constructivas en Florida en el marco de la mediación de Estados Unidos para avanzar hacia una resolución pacífica del conflicto ucraniano", ha indicado Witkoff en un mensaje publicado en redes sociales.

En la delegación estadounidense que se ha reunido con Witkoff estaban el propio Witkoff; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner y el asesor de la Casa Blanca Josh Gruenbaum.

"Nos anima que en esta reunión Rusia esté trabajando para lograr la paz en Ucrania y está agradecida por crucial liderazgo del presidente (Trump) para conseguir una paz duradera y prolongada", ha subrayado Witkoff.

Dmitriev es el director del Fondo de Inversión Directa de Rusia y el negociador jefe en materia económica del Kremlin. Ha participó en la reunión trilateral celebrada en Abu Dabi los días 23 y 24 de enero con la propuesta de 28 puntos presentada por Washington como base de la negociación.

El mismo formato está previsto que se repita este domingo, 1 de febrero, también en la capital emiratí después de que el viernes Trump anunciara que había convencido al presidente ruso, Vladimir Putin, de que dejara de bombardear las ciudades ucranianas durante una semana. De inmediato el Kremlin matizó que la tregua solo atañe a Kiev y hasta el 1 de febrero.