Xi inaugura el pleno del Partido Comunista de China con un llamamiento a reforzar la disciplina interna

Archivo - El presidente de China, Xi Jinping. - Vladimir Smirnov/TASS via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de China, Xi Jinping, ha inaugurado este lunes la quinta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) con un llamamiento a reforzar la disciplina interna para apuntalar los logros cosechados a medida que se desarrollan "cambios profundos en el mundo".

Así, ha presentado un informe en el que destaca la importancia de lograr "avances constantes" en la "gobernanza integral y estricta del partido" y ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar "con perseverancia" el "fortalecimiento de la disciplina" en el seno de la formación.

En este sentido, ha ofrecido un análisis profundo de la situación actual y ha alabado la "búsqueda de la verdad, los logros y la experiencia", al tiempo que ha planteado las posibilidades del partido de cara al futuro. Además, ha establecido planes estratégicos para el fortalecimiento de la formación, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CGTN.

"La disciplina ha permitido lograr avances significativos, ha abierto un nuevo camino para la reforma interna y ha generado logros y transformaciones históricas", ha afirmado, al tiempo que ha manifestado que existen "numerosos desafíos".

Xi ha instado a adoptar "los estándares más altos y adoptar medidas concretas para mantener y aplicar la valiosa experiencia" recabada durante estos años y poder así sortear "los problemas" a los que hace frente el partido para "consolidar y desarrollar un entorno político saludable a través de la autosupervisión y la autodisciplina".