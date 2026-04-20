Xi Jinping pide reabrir el estrecho de Ormuz: "Va en el interés común de la región y la comunidad internacional"

El presidente de China, Xi Jinping. - Europa Press/Contacto/Xie Huanchi

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de China, Xi Jinping, ha pedido este lunes reabrir el estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos impusiera un bloqueo a los puertos iraníes, y ha recalcado que dicha apertura "va en el interés de todos los países de la región y de la comunidad internacional" en su conjunto.

"El estrecho debe ser reabierto a la navegación normal. Esto va en el interés de todos", ha aseverado Xi durante una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CCTV.

En este sentido, ha pedido un "alto el fuego inmediato y exhaustivo" en lo que constituye la primera vez que se pronuncia para instar a reabrir de forma "urgente" el estrecho, que tiene una gran importancia para la exportación de crudo, especialmente hacia Asia, y que se ha visto afectado en varias ocasiones por los bloqueos desde que comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

"China pide una tregua inmediata y apoya todos los esfuerzos que puedan llevar a restablecer la paz. Insistimos en la necesidad de resolver las disputas mediante canales políticos y diplomáticos", ha apuntado.

Tras anunciar este sábado el cierre total del estrecho de Ormuz, las autoridades de Irán han avanzado que únicamente reabrirán ese paso cuando Washington levante el bloqueo. Todo ello, en el marco de los últimos días del alto el fuego de dos semanas que ambos pactaron y que expira el miércoles. Este paso llega después de que el viernes Teherán anunciara la reapertura del paso, aunque en todo caso esta maniobra no vino acompañada por el levantamiento del cierre perimetral de Estados Unidos y se revirtió horas después el sábado.

Posteriormente, las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el golfo de Omán atacaron, interceptaron y capturaron un buque iraní de gran tonelaje el domingo cuando intentaba superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes.