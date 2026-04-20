China muestra su "preocupación" por las acciones de EEUU en el golfo de Omán y pide "mantener la tregua"

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun. - Europa Press/Contacto/Artyom Ivanov - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han mostrado este lunes su "preocupación" por el aumento de la tensión después de que Estados Unidos capturara un carguero iraní durante el fin de semana en el golfo de Omán, por lo que han pedido a las partes "mantener el alto el fuego" y "evitar que se reanude el conflicto" en la zona.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha reivindicado en un comunicado la importancia de "mantener la tregua y las negociaciones" vigentes entre Irán y Estados Unidos, al tiempo que ha vuelto a mostrar la disposición de Pekín a "contribuir" a estas conversaciones, según informaciones del diario 'Global Times'.

"Expresamos nuestra preocupación por la intercepción forzada de un buque por parte de Estados Unidos", ha afirmado, después de que las autoridades de Irán hayan prometido vengar este acto y lo haya calificado de "piratería". La situación ha llevado a Teherán a apuntar que no estará presente en una nueva ronda de conversaciones, si bien Washington insiste en que el buque fue alertado durante horas pero no respondió.

En este sentido, Guo ha lamentado que la situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo "compleja" y "sensible", por lo que ha pedido a las partes actuar con "responsabilidad, respetando el acuerdo y evitando provocar conflictos o aumentar la tensión". "Deben crear condiciones necesarias para la reanudación de la navegación normal en el estrecho", ha apuntado.

El ataque y la captura del buque iraní 'Touska' tuvo lugar en medio del bloqueo impuesto por Estados Unidos al estrecho de Ormuz, que ha mantenido incluso después de que Irán anunciara que retiraba sus restricciones a la navegación en la zona, siempre sujeta a coordinación con sus Fuerzas Armadas, tras la entrada en vigor de un alto el fuego en Líbano.

La negativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a retirar este bloqueo a pesar del paso de Teherán llevó a las autoridades iraníes a denunciar una violación de los acuerdos alcanzados para iniciar conversaciones de paz, un hecho que ha puesto en duda que pueda haber una segunda ronda de contactos esta semana en la capital de Pakistán, Islamabad.