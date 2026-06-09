Xi y Kim apuestan por reforzar las relaciones entre China y Corea del Norte durante su cumbre en Pyongyang

Los presidentes de China y Corea del Norte, Xi Jinping y Kim Jong Un, respectivamente. - Europa Press/Contacto/Xie Huanchi

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de China y Corea del Norte, Xi Jinping y Kim Jong Un, respectivamente, han apostado este martes por reforzar las relaciones bilaterales entre los dos países durante su cumbre en Pyongyang, la capital norcoreana, en la que ha sido la primera visita del mandatario chino al país en siete años.

Kim, que ha destacado que utilizará el encuentro como una "oportunidad para realizar progresos significativos en el marco de los lazos bilaterales", ha acordado expandir la "cooperación" en áreas como la política, la economía y la cultura. Así, ha hecho hincapié en la importancia de "abrir un nuevo capítulo" y propiciar una "comunicación estratégica más cercana".

Además, ha hecho hincapié en la importancia de respaldar el principio de "una sola China" por el que se rige la política interna del gigante asiático, especialmente en lo referente a Taiwán, "independientemente de cuál sea la situación internacional", según informaciones de la agencia de noticias KCNA.

Por su parte, Xi ha afirmado que "independientemente de cómo evolucione la situación geopolítica, la amistad tradicional entre las partes se mantiene invencible". En este sentido, ha expresado que los lazos entre los dos países se encuentran en un "nuevo punto histórico de partida".

El presidente chino ha recordado que la "política inquebrantable de China es la de desarrollar relaciones bilaterales con Corea del Norte y reforzar los intercambios en todos los ámbitos", según ha recogido el diario 'Global Times'.