Xi ordena el despliegue de "todos los recursos" para buscar a desaparecidos por las inundaciones en frontera con Nepal

Archivo - El presidente de China, Xi Jinping. - Sergei Bobylev/TASS via ZUMA Pre / DPA - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de China, Xi Jinping, ha ordenado este miércoles el despliegue de "todos los medios y recursos" necesarios para buscar a los desaparecidos por las fuertes inundaciones registradas en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbet, conocida en el país como Xizang.

El mandatario, que ha instado a evacuar a todos los residentes que puedan encontrarse en situación de riesgo, especialmente en el paso fronterizo de Gyirong, ha pedido que se atienda cuanto antes a todos los heridos y afectados, a fin de minimizar el número de víctimas después de que las autoridades nepalíes hayan situado de momento en 22 los muertos en su territorio.

Las inundaciones han sido provocadas por un deslizamiento de tierra que ha tenido lugar sobre las 10.30 horas (hora local) en el norte de Nepal, lo que ha provocado el desbordamiento de un río Bhotekoshi a la altura del distrito de Rasuwa.

Xi ha hizo hincapié así en la necesidad de reforzar la vigilancia y los sistemas de alerta temprana, garantizar que las operaciones de rescate se lleven a cabo con rigor científico y prevenir desastres secundarios, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Xinhua.

En este sentido, el presidente hecho un llamamiento a las autoridades locales y los departamentos pertinentes a "prepararse para los peores escenarios posibles y las situaciones extremas, aplicar plenamente las medidas de prevención de inundaciones y tifones, e intensificar los esfuerzos para identificar y abordar los posibles riesgos y peligros".

El primer ministro chino, Li Qiang, también ha dado instrucciones para que se verifique de inmediato el número de desaparecidos y afectados después de que las autoridades de Nepal hayan informado de que cerca de 400 turistas, casi 300 de ellos extranjeros, se encuentren en paradero desconocido cuando trataban de llegar desde territorio nepalí hasta el monte Kailash, una montaña sagrada tibetana situada en el Himalaya.

Li ha dado instrucciones al Ministerio de Exteriores para que "refuerce la comunicación y la coordinación con los países relevantes, comparta la información con celeridad y colabore con ellos para gestionar adecuadamente las labores de rescate" en la medida de lo posible.