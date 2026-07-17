Xi pide leyes y supervisión a nivel global para reforzar la seguridad de la Inteligencia Artificial

Archivo - El presidente de China, Xi Jinping (archivo) - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de China, Xi Jinping, ha reclamado este viernes la puesta en marcha de leyes y supervisión para un marco de gobernanza a nivel global de la Inteligencia Artificial (IA) que refuerce su seguridad, evite abusos y consolide una tecnología "segura y controlable" que a juicio de Pekín debe ser "motor importante para la prosperidad compartida y la seguridad común".

"En opinión de China, todos los países deberían adoptar un enfoque centrado en las personas y desarrollar la IA con fines positivos y para el bien común", ha subrayado el mandatario del gigante asiático en una conferencia centrada en IA que se organiza en la ciudad de Shanghái.

En este sentido ha pedido "garantizar que la IA sea un motor importante para la prosperidad compartida y la seguridad común". Debemos unir fuerzas para construir un sistema justo y equitativo de gobernanza global de la IA", ha incidido.

Xi ha señalado como prioridad el "principio de apertura y beneficio mutuo", incidiendo en que la IA será "motor del crecimiento económico mundial y acelerador del cambio" por lo que ha reclamado "fomentar el código abierto, la apertura, la colaboración y el intercambio".

De este modo, ha dibujado un escenario en el que se facilite la innovación tecnológica, el desarrollo industrial y la aplicación de la IA basada en distintas aplicaciones basándose, de forma "coordinada, en la transformación y modernización de las industrias tradicionales, el fomento y el crecimiento de las industrias emergentes y la planificación con visión de futuro para las industrias del futuro".

Como segundo punto, el presidente chino ha pedido una IA "segura y controlable" para que sea una herramienta de confianza para la humanidad. "Debemos tomarnos en serio los diversos tipos de riesgos inherentes y secundarios que la IA pueda provocar. Debemos establecer leyes y reglamentos, así como sistemas de supervisión tecnológica, alerta temprana y respuesta a emergencias, con el fin de reforzar la seguridad, prevenir los abusos y el uso malintencionado, y garantizar que la IA esté siempre bajo control humano", ha expuesto, incidiendo en que el concepto de "seguridad nacional" no puede ser un obstáculo a esta gobernaza.

Igualmente, ha insistido en que el sistema global debe facilitar la inclusión y promover el aprendizaje mutuo entre "civilizaciones". "El desarrollo de la IA y su aplicación no deben erosionar ni socavar la diversidad de las civilizaciones del mundo ni la singularidad de las culturas de los distintos países", ha dicho, para agregar que debe seguir los valores comunes de la humanidad e incidir en que hay que "cuidar el jardín de las civilizaciones con gran esmero para garantizar que se aprecie y se comparta la belleza de cada una de ellas".

Xi ha reiterado la llamada a mejorar la gobernanza global para que la IA se enmarque en un enfoque de "verdadero multilateralismo" en el que Naciones Unidas pueda jugar un papel. "Debemos mejorar la armonización y la coordinación en materia de estrategias de desarrollo de la IA, normas de gobernanza y estándares técnicos, con el fin de establecer cuanto antes un marco de gobernanza global basado en el consenso que permita que esta tecnología de vanguardia beneficie mejor a la humanidad", ha recalcado.