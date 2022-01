Xiomara Castro propone como coordinador de su gabinete a Jorge Cálix

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta electa hondureña, Xiomara Castro, ha propuesto como coordinador de su gabinete a Jorge Cálix para solucionar la crisis política desatada en el país tras los incidentes registrados en el Congreso y la expulsión de 18 diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Tras el anuncio, realizado en sus redes sociales, Cálix ha contestado a la proposición con otro mensaje en Twitter: "Muchas gracias presidenta. Fue un gran placer conversar con usted. Para mí y para cualquiera, sería un un gran honor formar parte del Gobierno de la resistencia y de la reconciliación nacional. Pronto recibirá mi respuesta".

Este movimiento se produce tras la inauguración accidentada hace cinco días del nuevo Congreso. La primera sesión se celebró entre gritos, golpes y denuncias de traición a Castro debido a la decisión de veinte diputados de su formación, el Partido Libertad y Refundación (Libre), de escoger como presidente provisional de la Cámara a Cálix, rompiendo así con el pacto alcanzado con su socio, el Partido Salvador Honduras (PSH), que había designado a Luis Redondo.

Este grupo de diputados disconformes no asistieron a una reunión convocada por Castro para pedir el voto para Redondo como parte de los acuerdos electorales alcanzados con el líder del PSH, Salvador Nasralla, quien será también el nuevo vicepresidente.

De hecho, Nasralla ha hablado este miércoles sobre la decisión de Castro de designar a Cálix como coordinador de su gabinete: "El Partido Libre está llegando a un acuerdo. Yo como parte de la alianza expreso mi conformidad por esa oferta. De las cosas internas del partido Libre no tengo ninguna información", ha dicho, según recoge el diario 'El Heraldo'.

Ante las reuniones que se están llevando a cabo para determinar quién es el presidente del Congreso, Nasralla ha subrayado que "la mayoría del Partido Libre ya tiene escogido a Luis Redondo" y que estas reuniones "no están legitimadas por el pueblo": "No puede Jorge Cálix pretender imponer algo que la mayoría no quiere", ha trasladado en una entrevista con la cadena HRN que ha publicado en su perfil oficial de Twitter.

"El pueblo hondureño ha sido testigo de cómo nuevamente el Partido Nacional y el lado oscuro del Partido Liberal pretenden quitarle la victoria y el mandato legítimo a Xiomara Castro", protestó entonces el diputado de PSH Luis Redondo, quien había sido el elegido en los acuerdos para presidir el Congreso.

Tras ello, el Congreso Nacional indicó a través de su cuenta oficial en la red social Facebook que 79 de los 128 diputados, entre ellos 19 de Libre, habían votado a Cálix como presidente, mientras que otro grupo se reunió en otro edificio para dar su respaldo a Redondo, que posteriormente fue reconocido por Castro como presidente legítimo.

En este contexto, el expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa propuso a Castro el nombramiento de un presidente del Congreso alternativo y la instó a reunirse con los dos líderes nombrados este domingo para solucionar así la crisis política desatada en el país.

"La presidente electa Xiomara Castro dijo que será juramentada por Luis Redondo, pero él no fue nombrado legalmente (...). Hay que dejar de un lado las vanidades y sentarse a resolver, ella tiene el poder de hacerlo", señaló el exmandatario hondureño.