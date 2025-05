Yair Golan se retracta de sus polémicas acusaciones al Gobierno israelí: "Por supuesto, no matan bebés por diversión"

El opositor asegura que el ministro de Defensa "no tiene autoridad" para impedirle el acceso a las bases militares

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido opositor israelí Los Demócratas, Yair Golan, se ha retractado de las polémicas declaraciones vertidas a comienzos de semana contra el Gobierno del país y ha asegurado que sus palabras fueron malinterpretadas y que, "por supuesto, Israel no mata bebés por diversión" y tampoco ha cometido crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

"Por supuesto, Israel no mata bebés por diversión. Israel no ha cometido crímenes de guerra en Gaza. Mis palabras iban dirigidas a la cúpula política. El propósito de la guerra es político. Hamás ha sido derrotado militarmente; debemos poner fin a la guerra y liberar a todos los rehenes de una vez por todas", ha explicado en declaraciones al canal de noticias Channel 12.

En relación con el componente político del conflicto, Golan ha agregado que "la guerra debería ser contra quienes amenazan Israel" y no debería ser "moldeada" por personas con "visiones del mundo" como las de los ministros de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, y Seguridad Nacional, el también ultraderechista Itamar Ben Gvir. "Si Israel quiere la vida, no puede predicar el asesinato de civiles", ha apostillado.

Por otro lado, el opositor ha respondido a la orden dada al Ejército por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, de no llamarle nunca a servir como reservista y ha defendido que tuvo "mucha suerte de no haberle pedido permiso a Katz para poner(se) el uniforme el 7 de octubre".

"Ese día, hicimos lo que debíamos hacer en un lugar donde el Gobierno israelí fracasó por completo. El ministro de Defensa no tiene autoridad para impedirme el acceso a las bases. Cuando necesite entrar, presentaré la identificación del mayor general; supongo que me dejarán entrar. Mis 38 años de servicio no se irán al garete por culpa del populismo barato de alguien que intenta aprovecharse de la situación", ha sentenciado Golan.

Este pronunciamiento tiene lugar después de unas primeras declaraciones del propio Yair Golan, quien este martes cargó duramente contra el Gobierno de Israel por la ofensiva militar contra la Franja de Gaza, apuntando que "un país cuerdo no asesina a bebés como pasatiempo", lo que desató una catarata de críticas contra él desde el Ejecutivo y la oposición.