Yihad Islámica anuncia que entregará hoy el cadáver de otro de los secuestrados en los ataques del 7-O

Un vehículo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el norte de la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo armado palestino Yihad Islámica ha anunciado este viernes que entregará durante la jornada de hoy el cadáver de otro de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, después de hallar sus restos en la Franja de Gaza, en línea con el acuerdo firmado en octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

"Como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros de la 'Inundación de Al Aqsa' --nombre oficial que dan los grupos palestinos a los ataques del 7-O, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según Israel--, entregaremos esta tarde el cuerpo de otro prisionero enemigo", ha dicho el brazo armado del grupo, las Brigadas Al Quds.

Asimismo, el portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Hazem Qasem, ha recalcado que "los esfuerzos siguen en marcha para completar el proceso de intercambio de prisioneros con la entrega del resto de cuerpos de prisioneros israelíes, pese a las dificultades y complejidades existentes", según ha informado el diario palestino 'Filastin'.

El acuerdo entre Israel y Hamás, que incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, incluyó la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida tras ser secuestrados el 7-O --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes--, así como la entrega de los cadáveres de 28 rehenes fallecidos. Hasta el momento han sido entregados los restos de 22 personas.

Por su parte, el Gobierno israelí ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado 285 cadáveres en línea con el citado acuerdo, en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego, incluido el continuado cierre del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, para el paso de ayuda humanitaria.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques que ha dejado hasta la fecha más de 68.800 muertos y 170.600 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se replegaron en los últimos días.