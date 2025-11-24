Yihad Islámica anuncia la recuperación del cadáver de un rehén en la Franja de Gaza

Operaciones de búsqueda para recuperar los cuerpos de rehenes en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El brazo armado de Yihad Islámica, las Brigadas al Quds, ha anunciado este lunes que ha hallado el cuerpo de uno de los tres rehenes que permanece en la Franja de Gaza desde que fueron secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Hoy encontramos el cuerpo de uno de los prisioneros enemigos durante las operaciones de búsqueda y excavación en las zonas controladas por el Ejército, en el centro de la Franja", reza un comunicado recogido por el diario 'Filastín', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Por el momento, ni Yihad Islámica ni Hamás han notificado cuándo devolverán el cadáver, ni han dado detalles sobre cuál es la identidad de esta persona.

Hace ya casi dos semanas que las milicias palestinas entregaron al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que media este proceso, el cuerpo del último rehén en el marco del acuerdo de alto el fuego para el enclave palestino que entró en vigor el 10 de octubre y que incluyó la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida y la entrega de los 28 rehenes fallecidos.