Yihad Islámica ve el plan de Trump para Gaza como "una receta para la continuación de la agresión"

Hamás afirma que revisará la propuesta con las demás facciones, pero alega que "lo anunciado es ambiguo y no ofrece garantías"

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Yihad Islámica ha calificado el plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto este lunes por el mandatario estadounidense, Donald Trump, que incluye un órgano de gobierno provisional a presidir por él mismo, como "una receta para la continuación de la agresión contra el pueblo palestino" que "propicia una explosión regional".

"Es un acuerdo entre Estados Unidos e Israel, que refleja la postura israelí en su totalidad, y representa una receta para la continuación de la agresión contra el pueblo palestino", ha afirmado el secretario general del grupo, Ziyad al Najalá, en declaraciones recogidas por el diario 'Filastín', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Para Al Najalá, la propuesta anunciada por el inquilino de la Casa Blanca en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "es un factor que propicia una explosión regional".

"Israel intenta imponer, a través de Estados Unidos, lo que no ha podido lograr mediante la guerra", ha lamentado el líder de la organización yihadista acerca de lo que ha reducido a una "declaración estadounidense-israelí".

HAMÁS: LO ANUNCIADO ES AMBIGUO Y NO OFRECE GARANTÍAS

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) no ha emitido hasta el momento una decisión firme acerca de la propuesta, que incluye la desmilitarización de la Franja y el despliegue de una 'Fuerza Internacional de Estabilización'.

"Revisaremos la propuesta estadounidense y la discutiremos con las facciones palestinas", ha afirmado Mahmud Mardawi, un alto cargo de la organización, que ha alegado que "lo anunciado en el plan de Trump es ambiguo y no ofrece garantías", según ha recogido 'Filastín'.

Mardawi ha calificado el anuncio como "un intento de frenar el apoyo internacional y el reconocimiento del Estado palestino", planteando asimismo que, a priori, "sus disposiciones se asemejan a la visión israelí".

"No aceptaremos ninguna propuesta que no incluya el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino ni que no lo proteja de las masacres", ha declarado, defendiendo a su vez que "la resistencia no atacó a nadie; su objetivo fue la libertad y la independencia".