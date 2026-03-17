Zelenski acepta una misión de la UE para comprobar el estado de Druzhba tras pedirlo Von der Leyen y Costa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, recibe en Kiev a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha aceptado una misión de la Unión Europea para comprobar el estado del oleoducto Druzhba, paralizado desde hace varias semanas tras un ataque ruso, y motivo por el que Hungría está bloqueando el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev y el vigésimo paquete de sanciones a Rusia.

El mandatario ucraniano ha acogido con satisfacción la oferta de la UE después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, mandaran una carta a Zelenski recordándole que mientras esté paralizado el suministro de petróleo ruso a Hungría, Budapest seguiría bloqueando cualquier tipo de ayuda a Ucrania.

"Tras nuestras conversaciones de los últimos días, queremos informarle de que Hungría nos ha comunicado explícitamente que, en este momento, no está en condiciones de aceptar la propuesta de revisión del Marco Financiero Plurianual que sustenta el préstamo de apoyo a Ucrania por valor de 90.000 millones, ni de adoptar el vigésimo paquete de sanciones económicas contra Rusia. Recordará que se requiere unanimidad para ambas propuestas", afirmaron los dos altos cargos de la UE en una misiva enviada este pasado lunes.

En ese contexto, Von der Leyen y Costa reiteraron la oferta lanzada por la Comisión el pasado 12 de marzo, cuando propuso enviar una misión de investigación de la UE para comprobar el estado de la arteria más importante para el transporte de petróleo ruso a Europa, en un esfuerzo por "allanar el camino para superar el actual bloqueo y garantizar la rápida reparación del oleoducto".

"Esto permitiría avanzar oportunamente con la financiación del préstamo de apoyo de la UE a Ucrania, destinada a su estabilidad macroeconómica y a la adquisición de equipos de defensa, así como con la adopción final del vigésimo paquete de sanciones" añadieron ambos dirigentes comunitarios en su carta, ofreciendo incluso que los trabajos de la misión fueran financiados con fondos europeos.

UCRANIA RECHAZA LAS ACUSACIONES DE HUNGRÍA

En una carta de respuesta este mismo martes, Zelenski ha expresado su "más sincero agradecimiento" a Von der Leyen y Costa por la continua asistencia a Ucrania "en su lucha por un futuro europeo", así como por "su liderazgo para mantener una respuesta unida y firme de la Unión frente a la agresión rusa y en apoyo a los esfuerzos de paz".

A renglón seguido ha afirmado que acusaciones por parte de Hungría de que su país está "obstaculizando deliberadamente" el transporte de petróleo a través del oleoducto Druzhba "carecen de fundamento", y que la paralización de esta arteria "es consecuencia de recientes ataques terroristas rusos contra el oleoducto y la infraestructura circundante".

"Ucrania es un socio energético fiable para la UE y cumple plenamente sus compromisos con la Unión. A pesar de las amenazas diarias derivadas de los continuos ataques con misiles y drones por parte de Rusia, estamos llevando a cabo todos los esfuerzos posibles para reparar los daños y restablecer las operaciones", ha proseguido en su misiva.

El presidente ucraniano ha detallado que los daños en el oleoducto "son más graves" de los esperado porque la infraestructura funciona "como un sistema continuo único", por lo que la paralización completa de una sola estación de bombeo lo interrumpe. "Sin el funcionamiento de la estación de bombeo de Brody, es técnicamente imposible mantener la presión operativa necesaria en el sistema de oleoductos y garantizar el tránsito seguro del petróleo", ha añadido.

En este sentido, mientras continúan los trabajos de reparación del oleoducto, ha desvelado que espera que "en aproximadamente mes y medio" la estación de bombeo de Brody "recupere su capacidad técnica" y permita "restablecer plenamente los flujos", siempre y cuando "no se produzcan nuevos ataques por parte de Rusia".

POSIBILIDAD DE CONSTRUIR EL OLEODUCTO BAJO TIERRA

Zelenski ha apuntado a que las evaluaciones realizadas por los técnicos ucranianos indican que el depósito de petróleo dañado "no puede ser restaurado" y que, por ello, se está considerando la construcción de "infraestructuras de almacenamiento subterráneo" como "una solución a más largo plazo y más sostenible".

Con todo, ha reiterado su agradecimiento y ha aceptado la oferta comunitaria de "apoyo técnico y financiación necesarios" para poder concluir los trabajos de reparación, así como para explorar "soluciones sostenibles a largo plazo".

El presidente de Ucrania también ha informado de que solicitará al consejero delegado de la compañía nacional de petróleo y gas de Ucrania, Naftogaz, que se ponga en contacto con el embajador de la Unión Europea para avanzar en este asunto.