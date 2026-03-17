Hungría califica de "teatro político" el envío de una misión de la UE para valorar el estado del Druzhba

Archivo - Péter Szijjarto, ministro húngaro de Asuntos Exteriores. - íhová Michaela/CTK/dpa - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjarto, ha calificado este martes de "teatro político" el acuerdo del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para enviar una delegación de la UE a Ucrania a fin de valorar el estado del oleoducto Druzhba, dañado desde hace varias semanas tras un ataque ruso.

"Después de casi 50 días, la Comisión Europea se ha percatado de que dos Estados miembros se encuentran sometidos a un bloqueo petrolero por parte de Ucrania, y ahora promete resolver la situación", ha comenzado sus críticas el jefe de la diplomacia húngara, en un mensaje en sus redes sociales.

"No se dejen engañar. Esto es un juego político. Cada paso ha sido coordinado entre Kiev y Bruselas. No finjamos que Von der Leyen está resolviendo un problema del que antes no tenía conocimiento", ha apuntado.

Szijjarto ha concluido reclamando a Von der Leyen y al presidente Zelenski que acaben con este "teatro político" y levanten de inmediato el "bloqueo petrolero", que consideran, se está sometiendo a Hungría.

Hungría responde así a la noticia de que Zelenski ha aceptado este martes que una misión de la UE viaje hasta Ucrania para valorar el estado de las instalaciones de este oleoducto, principal vía de acceso de petróleo ruso a países del centro de Europa, como Eslovaquia o Hungría, ampliamente dependientes de esta vía.

Ucrania ha defendido la necesidad de cortar el suministro de petróleo ruso a Europa para dañar sus fuentes de financiación. Por su parte, Hungría ha advertido de que vetará cualquier iniciativa de ayuda europea si continúa bloqueando esta vía, incluido un préstamo de 90.000 millones de euros que está sobre la mesa.

A finales de enero, las autoridades ucraninas denunciaron que un ataque ruso a estas instalaciones en Leópolis afectaron de tal manera que tuvieron que paralizar el suministro a la espera de ser rehabilitadas. Orbán ha apelado públicamente al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para que acelere los plazos.

En los últimos días, Hungría requisó bienes del banco estatal ucraniano Oschadbank por valor de decenas de millones de euros, así como nueve kilos de oro, en posesión de siete de sus trabajadores cuando cruzaban territorio húngaro. Budapest reconoció que supeditaba su devolución al desbloqueo del Druzhba.