Zelenski advierte a los líderes iberoamericanos del precedente de que Putin se quede con territorio de Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, líderes iberoamericano en los márgenes de la XXX Cumbre Iberoamericana, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este jueves ante los líderes de la comunidad iberoamericana que la guerra en Ucrania es un "problema global" que afecta a toda la comunidad internacional, insistiendo en el precedente que sentaría el presidente ruso, Vladimir Putin, si "consigue robar parte del territorio" ucraniano.

"Si Putin consigue robar parte de nuestro territorio, es decir, violar nuestra soberanía y hacer que parezca legal y hacer que el mundo lo acepte o incluso que reconozca territorios ucranianos ocupados por Rusia, esto rompería el sistema que teníamos en el mundo", ha señalado el dirigente ucraniano en el marco de una breve sesión que mantenido con varios de los líderes y cancilleres que han asistido a la Cumbre Iberoamericana de Madrid en los márgenes de esta cita, en el que han participado, entre otros, los presidentes de Honduras, Nasry Asfura, y de Guatemala, Bernardo Álvarez.

"Si esto fuera posible para Rusia, ¿qué impediría a otros hacer lo mismo? No podemos permitir que esto suceda, tenemos que mantenernos con los principios de la Carta de las Naciones Unidas", ha indicado, recalcando que estas "reglas" del orden mundial son importantes "para cualquier país, sea grande o pequeño".

De esta forma, ha considerado "importante" que el apoyo internacional a Kiev "siga fuerte" ante una Rusia que continúa con sus ataques masivos al país vecino.

PIDE QUE DENUNCIEN LOS "ASESINATOS EN MASA" EN UCRANIA

Igualmente, el líder ucraniano ha reclamado a la comunidad iberoamericana que "levante la voz" ante los "asesinatos en masa" que sufre la población ucraniana ante los incesantes ataques rusos.

"Todos los días, Rusia está matando ucranianos con bombas, con misiles y con drones, docenas de personas todas las semanas", ha afirmado y ha recordado el último bombardeo de un centro de reparto de ayuda humanitaria en Zaporiyia que deja un balance de 43 muertos.

"Los rusos sabían exactamente qué estaban atacando, así que, por favor, no permanezcan en silencio cuando hay crímenes como estos", ha incidido, recalcando que la responsabilidad de que continúe la guerra es de Putin "que no quiere dar la orden de parar".

En este sentido, Zelenski ha explicado que la operación humanitaria con un alto el fuego de seis días en la ciudad de Oleshki, la iniciativa de este tipo más larga desde el inicio de la guerra, evidencia el papel de Rusia para cesar la guerra.

"Esta operación demostró algo muy sencillo cuando Putin quiere que pare la lucha entonces se para", ha indicado, poniendo de relieve que durante esta tregua no hubo ataques y se respetó el alto el fuego.

"Hubo silencio, no había ataques unos pocos días, y de esta manera salvamos cientos de vidas", ha esgrimido.

OFRECE ACUERDOS DE SEGURIDAD A IBEROAMÉRICA

Zelenski ha aprovechado su presencia en Madrid con motivo de la Cumbre Iberoamericana para mantener encuentros bilaterales con algunos de los participantes, caso del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, o del jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot.

Igualmente ha tendido la mano a la región para cooperar con Ucrania en materia de seguridad. "Lo que necesita sobre todo Ucrania es una defensa antiaérea más fuerte y todo lo que implica y una de nuestros principales desafíos son los ataques de Rusia a nuestra red eléctrica", ha apuntado.

De esta forma, ante los bombardeos a instalaciones energéticas, el líder ucraniano ha pedido "toda la cooperación internacional que sea posible" para reconstruir la red y contar con transformadores y equipos modernos.

"Sabemos que hay compañías en España y en Latinoamérica que nos pueden ayudar con esto", ha dicho, para mencionar en concreto a Brasil, México, Argentina, Colombia o Chile como posibles socios en materia energética.