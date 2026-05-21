Zelenski advierte de nuevo a Lukashenko con "consecuencias" tras los últimos ejercicios militares

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/President Of Ukraine Office

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha respondido este jueves a los ejercicios militares de Bielorrusia advirtiendo a su homólogo Alexander Lukashenko de que "debe estar en buena forma" porque "habrá consecuencias" si se deja arrastrar por Rusia a la guerra. "Sabemos como responder con justicia", ha dicho.

Zelenski ha anunciado que están reforzando los frentes del norte del país ante las "amenazas" que ha dicho están llegado desde la provincia rusa de Briansk y Bielorrusia. "Es fundamental apoyar a nuestra gente y reforzar la protección. Eso es lo que estamos haciendo", ha contado en un vídeo publicado en redes sociales.

Se aplicará un refuerzo adicional en la frontera, ha dicho, así como en las direcciones hacia Chernígov y Kiev hasta "el territorio de los vecinos bielorrusos, a quienes Rusia quiere involucrar más en esta guerra", así como desde Briansk.

"Hay capacidad para trabajar de forma preventiva con respecto a los territorios rusos (...) y con respecto al líder actual de Bielorrusia, que debe estar en buena forma" y "sentir de verdad que habrá consecuencias si se producen acciones agresivas contra Ucrania, contra nuestro pueblo", ha advertido Zelenski.

El dirigente ucraniano ha acusado a Bielorrusia de haber permitido en 2022 un ataque ruso desde su territorio. "No lo olvidaremos", ha dicho, apuntando que las fuerzas armadas y los servicios de Inteligencia de su país saben "cuáles son las amenazas y cómo responder con justicia".

Zelenski ha querido tranquilizar a las comunidades ucranianas que limitan con Bielorrusia y les ha garantizado que el Ejército y el Estado tienen las capacidades para reforzar la seguridad y hacer frente a posibles amenazas.

Si bien las autoridades de Kiev y sus socios han venido barruntando casi desde el inicio de la guerra la posibilidad de que Bielorrusia se acabara inmiscuyendo en el conflicto de una manera más directa, ahora ha adquirido mayor eco, más después de que esta semana comenzaran ejercicios militares conjuntos con Rusia.

Rusia ha aportado munición nuclear para estas maniobras, que se han realizado este jueves en la ciudad de Osipóvichi, ante la atenta mirada de un orgulloso Lukashenko, que ha vuelto a incidir en que no hay intención alguna de pelear con nadie, salvo en caso de estar en riesgo la seguridad del Estado bielorruso.