Zelenski afirma que EEUU obvió pruebas de la ayuda de Rusia a Irán porque "confía" en Putin: "Es una lástima"

Archivo - Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Ucrania, Volodimir Zelenski. - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que el Gobierno de Estados Unidos ha ignorado las pruebas del apoyo de Rusia a Irán durante esta guerra en Oriente Próximo porque "confía" en el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Lo dije públicamente. ¿Acaso hemos percibido una reacción de Estados Unidos hacia Rusia, una reacción de 'tienen que detener todo esto'?", se ha preguntado en una entrevista para la cadena pública italiana RAI, difundida este jueves.

Zelenski ha explicado que avisó a la Administración de Donald Trump acerca de las imágenes por satélite de infraestructuras energéticas e instalaciones militares en Israel y los países del Golfo que Rusia ofreció a Irán para facilitar sus ataques. "El problema es que confían en Putin. Es una lástima", ha lamentado.

Por otro lado, Zelenski ha hablado sobre la tensa relación que mantiene con el presidente de Estados Unidos desde aquella visita a la Casa Blanca a finales de febrero de 2025. "¿Quién tiene mejor relación con Trump que yo? Creo que tenemos una buena relación porque soy de los pocos que le dicen lo que piensa", ha dicho.

"No hay mucha gente que pueda decirle al presidente de Estados Unidos que no siempre tiene razón", ha asegurado Zelenski, quien considera que la relación entre Washington y Kiev es doble sentido. "Nos necesitan a nosotros y a nuestra experiencia adquirida durante estos años de guerra", ha afirmado.

Con respecto a las conversaciones con Rusia auspiciadas por Estados Unidos, Zelenski confía en que pueda retomarse lo antes posible, una vez Washington ha logrado acordar una tregua con Teherán, e insiste en su interés en reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin. "Estoy dispuesto", ha remarcado.

"Desde luego, no en Moscú ni en Kiev. Pero si él está dispuesto a reunirse conmigo, hay muchos lugares para hacerlo. Podemos encontrar uno en Oriente Próximo, Europa, Estados Unidos, en cualquier sitio", ha dicho.

Unas conversaciones en las que el estatus de los territorios ocupados por Rusia continúan siendo uno de los principales puntos de fricción. "No podemos simplemente hablar de entregar el Donbás", ha reiterado como en otras ocasiones al respecto de esta histórica región oriental conformada por Donetsk y Lugansk.

"¿Qué garantías de seguridad tenemos si Rusia decide avanzar de nuevo? Quizás no lo haga de inmediato, o quizás ataque de nuevo en dos o tres años. También queremos que las garantías de seguridad incluyan una presencia europea y estadounidense", ha señalado en relación a otra de las demandas ucranianas en la negociación.

Zelenski también ha descartado convocar elecciones hasta que no esté asegurada la seguridad de la población, incluida la "de los soldados que tienen que votar", y ha expresado su deseo de que Ucrania continúe recibiendo armas y Estados Unidos retome las sanciones al petróleo ruso cuanto antes, suspendidas por la crisis energética provocada por la guerra en Irán.