Zelenski afirma que "tarde o temprano" vencerán y expulsarán a las "hordas nazis" rusas

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - Presidencia de Ucrania

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Voldimir Zelenski, ha insistido este lunes en que "tarde o temprano" vencerán y expulsarán a las "hordas nazis" que llegan desde Moscú porque mientras los rusos luchan "por el Führer", los ucranianos lo hacen por "la libertad" y para que la victoria de sus antepasados "no sea en vano".

Con motivo del Día de la Victoria, en la que se conmemora el triunfo del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, Zelenski se ha dirigido a sus compatriotas a través de una vídeo grabado en las calles del centro de Kiev, para insistir en que seguirán presentando batalla a las "bárbaras" tropas rusas.

"Esta no es una guerra entre dos ejércitos. Es una guerra de dos cosmovisiones. Bárbaros que disparan contra el Museo Skovoroda y creen que sus misiles pueden destruir nuestra filosofía. Les molesta, que es extraña para ellos, les asusta. Somos personas libres que buscamos nuestro propio camino. Hoy les hacemos la guerra y no le daremos a nadie un pedazo de nuestra tierra", ha enfatizado.

"Hoy celebramos el Día de la Victoria sobre el nazismo y no vamos a regalarle a nadie un trozo de nuestra historia. Estamos orgullosos de nuestros antepasados que, junto con otras naciones de la coalición anti-Hitler, derrotaron al nazismo. Y no permitiremos que nadie se anexione esta victoria, no permitiremos que se la apropien", ha remarcado el presidente ucraniano.

En ese sentido, Zelenski se ha congratulado de que sus compatriotas no hayan dudado en celebrar dicha festividad porque era precisamente eso lo que buscaba Rusia. "El enemigo soñaba con que los ucranianos se negarían a celebrar el 9 de mayo (...) para que la palabra 'desnazificación' tuviera una oportunidad", cree.

Zelenski ha querido recordar a los "millones de ucranianos" que lucharon contra el nazismo durante la II Guerra Mundial, expulsando a los nazis de Lugansk, Donetsk y Crimea y liberando ciudades como Jersón, Melitopol, Berdiansk y Mariúpol, "ciudades especialmente inspiradoras a día de hoy".

"Hemos pasado por diferentes guerras, pero en todas hemos tenido un mismo fin. Nuestra tierra fue sembrada de balas y proyectiles, pero ningún enemigo ha podido echar raíces. Los carros y tanques enemigos cabalgaron por nuestros campos, pero no han dado fruto. Flechas y cohetes enemigos volaron sobre nuestros cielos, pero a nadie se le ha permitido eclipsar nuestro firmamento azul", ha inspirado.

"Tarde o temprano ganaremos. Ya sea a estas hordas, ya sea al nazismo, ya sea a la mezcla del primero y lo segundo, que es el enemigo actual, nosotros ganaremos porque esta es nuestra tierra. Porque mientras ellos luchan por el padre rey, el Führer, el partido y el líder; nosotros estamos luchando por la madre patria", ha dicho.

"Nunca hemos peleado contra nadie. Luchamos siempre por nosotros, por nuestra libertad, por nuestra independencia, para que la victoria de nuestros antepasados no sea en vano. Lucharon por nuestra libertad y ganaron. Estamos luchando por nuestra libertad, por la libertad de nuestros hijos, y por eso venceremos", ha enfatizado Zelenski.