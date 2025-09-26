Zelenski alerta de la entrada de drones "posiblemente húngaros" en el espacio aéreo ucraniano

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este viernes de que drones de reconocimiento, "posiblemente húngaros", han entrado recientemente en espacio aéreo ucraniano, en lo que supone otro episodio más de la difícil relación que mantienen desde el inicio de la invasión rusa Kiev y Budapest.

"El Ejército ucraniano ha registrado la entrada de drones de reconocimiento en nuestro espacio aéreo, probablemente drones húngaros", ha contado en su cuenta de Telegram tras reunirse con altos mandos de las Fuerzas Armadas, incluido su comandante en jefe, Oleksander Sirski.

Zelenski ha señalado que estos drones "podrían haber estado reconociendo el potencial industrial de las zonas fronterizas de Ucrania" y ha dado instrucciones para que continúen las investigaciones por estos hechos, que coinciden con las denuncias de sus aliados por la presencia de drones rusos en sus espacios aéreos.

Hungría se ha destapado como uno de los mejores y casi único aliado de Rusia en Europa, intentado torpedear cualquier iniciativa de apoyo de Bruselas a Kiev desde el inicio de la invasión, incluida las aspiraciones europeístas de Ucrania.

Este mismo viernes Ucrania ha prohibido la entrada de tres oficiales húngaros de alto rango en respuesta a una medida similar de Budapest. Ambos han estado en los últimos tiempos denunciando la presencia en su territorio de espías del otro.