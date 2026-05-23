Zelenski alerta de un inminente ataque con un misil hipersónico ruso

Archivo - Camión con un misil hipersónico Oreshnik ruso - Europa Press/Contacto/Russian Defence Ministry

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha alertado este sábado de que Rusia está preparando un ataque con un misil hipersónico Oreshnik, según le han trasladado los servicios secretos de Estados Unidos y aliados europeos.

"Estamos comprobando esta información", ha explicado el mandatario ucraniano en declaraciones recogidas por la agencia de noticias ucraniana UNIAN.

En concreto Rusia estaría preparando un ataque combinado que tendría además como objetivo la capital, Kiev. "Utilizarán armas de medio alcance en el ataque", ha alertado.

Por ello ha instado a la población a estar atenta a cualquier indicación de las alarmas antiaéreas. "La locura rusa no conoce límites, así que por favor, salvad vuestras vidas. Refugiaros", ha instao.

"Estamos preparando las defensas aéreas lo máximo posible. Vamos a respoder a cada ataque ruso. Dimos permiso para el desfile, pero no tienen permiso para la locura. Esta guerra debe acabar. Es necesaria la paz, no misiles para satisfacer las enfermizas ambiciones de una persona", ha argumentado en referencia al presidente ruso, Vladimir Putin.

"Si se permite a Rusia destruir la vida a tal escala, entonces ningún acuerdo podrá disuadir a otros regímenes parecidos, fundamentados en el odio, la agresión y los ataques", ha añadido.

En el ámbito internacional, Zelenski ha pedido que la reacción sea "preventiva" y no solo cuando haya habido un ataque. "Es necesario presionar a Moscú para que no expanda la guerra", ha apelado.

Rusia empleó un misil hipersónico Oreshnik por primera vez el 21 de noviembre de 2024 para un ataque en la región del Dniéper. La segunda fue el 9 de enero de 2026 en Leópolis.