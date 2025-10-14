Zelenski anuncia la creación de un gobierno militar en Odesa tras retirarle la ciudadanía a su alcalde

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este martes la creación de un gobierno militar para Odesa, apenas horas de que las autoridades confirmaran que se le retiraba la ciudadanía a su alcalde, Gennadi Trujanov, por poseer pasaporte ruso. "Odesa merece mayor protección", ha dicho.

Zelenski ha explicado que la mejora de la seguridad de la región de Odesa "puede lograrse a través de una administración militar", una figura presente en otras regiones el sur y sureste asediadas por las fuerzas rusas.

"Demasiados problemas de seguridad en Odesa han permanecido sin una respuesta adecuada durante demasiado tiempo. Se tomarán decisiones efectivas. Nombraré al jefe de la administración militar próximamente", ha anunciado en Telegram.

Los servicios de Seguridad ucranianos confirmaron este martes que Trujanov, en el cargo desde 2014, poseía desde 2015 la ciudadanía rusa. Sus críticos le han acusado de seguir las narrativas afines al Kremlin y han sido varias las veces que los medios ucranianos han informado acerca de esta doble nacionalidad.

Odesa es una ciudad portuaria de gran importancia estratégica por estar situada orillas del mar Negro. Ha sido bombardeada en varias ocasiones desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, si bien con menor intensidad que otras regiones del sur y sureste.