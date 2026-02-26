Zelenski anuncia que las próximas conversaciones con EEUU y Rusia tendrán lugar en marzo en Abu Dabi

Archivo - Imagen de archivo del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha anunciado este jueves que las próximas conversaciones con Estados Unidos y Rusia para abordar un posible fin a la invasión rusade Ucrania tendrán lugar el próximo mes de marzo en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

"He hablado con los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, tras su encuentro con Rustem Umerov y David Arajamia. Estamos agradecidos al presidente estadounidense por sus esfuerzos personales para poner fin a esta guerra", ha expresado Zelenski, que se ha referido al secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano y al jefe de la delegación ucraniana.

En este sentido, ha aclarado que ahora hay una "mayor disposición de cara al siguiente formato, que será a tres bandas". "Esperamos que este formato tenga lugar a principios de marzo. Necesitamos poner el broche final a todo lo que hemos logrado hasta ahora para que haya garantías de seguridad y preparar un encuentro al más alto nivel entre líderes", ha apuntado.

Así, ha defendido que "este formato puede resolver muchos asuntos". "Al final del día, los líderes pueden tomar decisiones sobre cuestiones clave. Cuando tiene que ver con Rusia, un régimen tan personalista, esto resulta incluso más relevante", ha aseverado, según un comunicado del a Presidencia.

"Quiero dar las gracias a Estados Unidos por su compromiso para hallar un camino que lleve a la paz", ha apuntado, unas palabras a las que se ha sumado el propio Umerov, que también ha agradecido a Trump su trabajo.

Asimismo, ha dado por concluida "otra ronda de negociaciones en Ginebra" y ha explicado que las conversaciones "se han desarrollado en dos formatos: reuniones separadas con la parte estadounidense y una trilateral en la que han participado Estados Unidos y Suiza".

"Tras las reuniones entre las delegaciones estadounidense y ucraniana mantuvimos una conversación telefónica conjunta con el presidente de Ucrania para abordar los resultados de la reunión y los próximos pasos a seguir. Se está preparando la próxima ronda. Estamos trabajando para ultimar los parámetros de seguridad, las decisiones económicas y las posiciones acordadas que servirán de base para futuros acuerdos", ha apuntado en un comunicado.

Umerov ha aclarado que el objetivo de la próxima reunión es que sea "lo más sustancial posible". "Se ha acordado que nuestros equipos sigan trabajando para detallar aún más el documento, en particular en lo referente a la reconstrucción y los planes de inversiones. Agradecemos a Suiza por organizar las negociaciones y crear las condiciones necesarias para un trabajo productivo", ha señalado.