Zelenski aprueba sanciones contra dos implicados en el escándalo de corrupción en el sector energético de Ucrania

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha aprobado este jueves un decreto sancionando a dos personas implicadas en el escándalo de corrupción en torno a la empresa Energoatom, que ha provocado ya la salida del Gobierno de dos ministros, los de Justicia y Energía.

El decreto, publicado por la Presidencia ucraniana, contempla sanciones contra Timur Mindich y Oleksandr Zukerman, en línea con la decisión aprobada el miércoles por el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania tras el estallido del escándalo, que afecta a casos de corrupción en el sector energético del país.

"El control sobre la aplicación de la decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, materializada en este decreto, debe quedar en manos del secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania", ha dicho, antes de resaltar que "el decreto entra en vigor en la fecha de su publicación".

Mindich y Zukerman figuran entre los principales acusados en el caso de presunta corrupción en la empresa Energoatom, en el marco de la operación 'Midas', lanzada el 10 de noviembre por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), un caso que ha salpicado al Gobierno y al entorno del propio Zelenski.

A pesar de que la NABU no ha dado los nombres de los cinco detenidos, los nombres de Mindich --una persona cerca a a Zelenski y copropietario de la empresa Studio Kvartal-95-- y Zukerman han trascendido durante los últimos días en la prensa ucraniana, junto a los de un antiguo asesor del Ministerio de Energía y un alto cargo de Energoatom.

Zelenski prometió el miércoles "limpiar" y "reiniciar la gestión" de la compañía Energoatom tras el citado escándalo, mientras Rusia sigue atacando este tipo de instalaciones. Asimismo, expresó su apoyo a las investigaciones y remarcó que dentro del sector energético ha de reinar "la máxima integridad".

"Ahora mismo la situación es extremadamente difícil para todos en Ucrania (...) Es absolutamente inaceptable que, en medio de todo esto, haya también tramas en el sector energético. Ahora mismo, todos debemos proteger a Ucrania", sostuvo, antes de incidir en que "se trata de una cuestión de confianza", tras pedir la dimisión de los ministros de Justicia, German Galushchenko, y a la de Energía, Svitlana Hrinchuk, a presentar su renuncia, tal y como han hecho.