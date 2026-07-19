Zelenski asegura que "Putin no tiene intención de poner fin a la guerra"

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/DIRK WAEM - Archivo

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este sábado que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "no tiene intención de poner fin a la guerra" iniciada en febrero de 2022 y ha acusado a Moscú de rechazar todas las iniciativas planteadas por Kiev para abrir una vía diplomática que permita poner fin al conflicto.

"Solo este año hemos presentado en varias ocasiones propuestas a Rusia para detener la guerra. La única respuesta ha sido un nuevo rechazo", ha afirmado Zelenski durante su habitual mensaje diario, antes de subrayar que "Putin no tiene intención de poner fin a la guerra".

En este sentido, ha agregado que los socios de Ucrania siguen trabajando para facilitar un encuentro entre dirigentes en Estados Unidos, Turquía, otros países europeos y otros Estados.

El jefe de Estado ucraniano ha defendido que Rusia "podría dar el paso hacia la diplomacia y poner fin a su agresión", pero ha sostenido que "es precisamente la postura de las autoridades rusas y su voluntad de seguir combatiendo lo que prolonga esta guerra".

Asimismo, ha agradecido la actuación de las Fuerzas Armadas y servicios de seguridad ucranianos tras las operaciones llevadas a cabo durante la pasada noche y ha asegurado que las fuerzas ucranianas han alcanzado "el edificio principal de una instalación petrolera y otros objetivos" en territorio ruso.

"Nuestra operación es importante. Habrá más. Habrá más recursos para nuestros ataques de precisión", ha destacado a este respecto, al tiempo que ha celebrado que la aplicación del régimen de sanciones contra Rusia avance "de forma constante".

En el plano militar, Zelenski ha explicado que ha mantenido reuniones con los mandos del Ejército para analizar la situación en los sectores más activos del frente, entre ellos Pokrovsk, otras zonas de la región de Donetsk y la región de Járkov, donde la situación sobre el terreno continúa siendo "difícil".

El presidente ucraniano ha avanzado también que el Estado Mayor abordará la próxima semana las necesidades de equipamiento, armamento y coordinación de sus tropas, al tiempo que ha asegurado que su Gobierno continúa trabajando con los países aliados para reforzar el suministro de material militar especializado.

Por otra parte, Zelenski ha revelado que durante las dos últimas jornadas ha mantenido una ronda de consultas con distintos responsables, entre ellos el ministro de Transformación Digital, Mijailo Fedorov, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski, con vistas a preparar nuevas decisiones relacionadas con el Ejército.

"Ayer y hoy han estado llenos de consultas. Por supuesto, escucho lo que la gente está diciendo", ha afirmado, antes de concluir su intervención dando las gracias "a todos los que defienden nuestras posiciones en la línea del frente y a aquellos que hacen lo posible por llevar la guerra de regreso a casa, a Rusia, de donde vino".