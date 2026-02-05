Zelenski cifra en 55.000 los soldados muertos entre "más de 100.000 ucranianos muertos" y muchos desaparecidos

Archivo - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante una sesión informativa militar en un búnker en la línea del frente en Zaporiyia, Ucrania - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha cifrado este miércoles en 55.000 el número de militares muertos, incluyendo a aquellos de carrera y a los movilizados en el marco de la guerra contra Ucrania, entre más de 100.000 ucranianos muertos y "un gran número" de personas desaparecidas.

"Hablamos de decenas de miles de muertes, más de 100.000. En Ucrania, oficialmente en el campo de batalla, el número de soldados muertos, ya sean militares de carrera o personas movilizadas, es de 55.000. Y hay un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas", ha indicado el mandatario en una entrevista para la cadena France 2 centrada en la invasión rusa y las negociaciones de paz.

Con todo, ha alegado que Rusia también "necesita un respiro", defendiendo la negativa de Kiev a conceder territorios en el Donbás, especialmente aquellos no conquistados por el momento por las fuerzas rusas, ya que, según él, "desde que comenzaron esta guerra, no han conseguido una sola victoria".

"Los ucranianos somos perfectamente conscientes del precio que les cuesta a los rusos cada metro y cada kilómetro de este territorio", ha subrayado Zelenski, alegando que "conquistarlo les costaría 800.000 cadáveres más, los cadáveres de sus soldados". "Les llevará al menos dos años, con un progreso muy lento. No aguantarán tanto", ha indicado, manifestando aun así su oposición a la posibilidad de "un conflicto congelado".

Por otra parte, el presidente ucraniano, preguntado al hilo de las medidas de seguridad de las que se rodea por si teme por su vida, ha afirmado que Rusia ya ha intentado asesinarlo "varias veces". "En cierto modo, ya no siento el mismo miedo que al principio de la guerra. Me he acostumbrado. Es parte de mi vida", ha alegado.

SI PUTIN TEME A TRUMP, ÉSTE "NO PUEDE ACEPTAR TODAS LAS CONDICIONES"

Zelenski ha abordado también las negociaciones de paz, en las que ha destacado la importancia del papel de la Casa Blanca, ya que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "sólo le teme" a su par estadounidense, Donald Trump. "Es un hecho", ha incidido.

A este respecto, y pese a reconocer que "lo que Trump debería decirle a Putin" no le corresponde a él, ha argumentado que si el inquilino de la Casa Blanca es conocedor de tal temor, "entonces no puede aceptar todas las condiciones que el presidente ruso le impone", destacando entre estas las concesiones territoriales exigidas por el Kremlin para detener la guerra.

"El presidente Trump sabe que tiene influencia a través de la economía, las sanciones y las armas; armas que podría transferirnos si no quiere enfrentarse directamente al Ejército estadounidense", ha planteado. "El presidente estadounidense quiere poner fin a esta guerra mediante un acuerdo (...), pero no puede haber ningún acuerdo sobre este tema", ha mantenido, aludiendo a la reclamación de Moscú sobre zonas del Donbás.

En este marco, el mandatario ucraniano ha alegado sobre la posición de Washington que "Estados Unidos tiene otras prioridades geopolíticas", pero Trump "necesita darse cuenta de que Ucrania es importante para la seguridad global".

ASEGURA QUE PUTIN QUIERE HUMILLAR A EUROPA Y QUE LA INVADIRÍA

Al tiempo, Zelenski ha basado su atención al líder estadounidense en que "Putin no teme" a los líderes europeos. "El interés de Putin es humillar a Europa", ha subrayado en unas declaraciones en las que ha defendido el acercamiento a la Unión Europea, una actitud que ha casado con el, según sus palabras, escaso respeto del Kremlin a Bruselas.

"Los europeos viven en un mundo maravilloso y seguro, que ellos mismos construyeron con justicia, a través de su economía, a través de su trabajo. Las economías de los países europeos son muy sólidas y han vivido en paz durante mucho tiempo. Europa no es tan violenta; Europa es muy democrática; Europa quiere dar voz a todos los países, lo cual es correcto", ha ensalzado.

Al hilo, ha justificado que "por eso también Ucrania está eligiendo el camino hacia Europa, ya que Ucrania también quiere vivir en un mundo democrático", antes de lamentar que "la democracia pura no puede derrotar a Putin hoy porque no respeta las reglas de la guerra".

Zelenski, que ha agradecido la ayuda de sus socios europeos, ha lamentado que "es como si los europeos no pudieran creer que esto (la guerra) pudiera suceder en su propio país". "Es un mundo completamente diferente. En Europa, la vida es buena, es agradable", ha apuntado, defendiendo que tanto Kiev como Bruselas luchan "por defender esta forma de vida".

En este sentido, ha asegurado que "está muy claro que si Ucrania no detiene a Putin, este invadirá Europa". "Los países vecinos de Ucrania comprenden que serán las primeras víctimas de Putin, que Rusia avanzará. Sus drones pueden operar en el interior de sus fronteras. El alcance de sus misiles es ilimitado. Atacarán por todas partes", ha afirmado, antes de suavizar sus palabras con un "no quiero asustar a nadie".