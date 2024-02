Zelenski, desde la Conferencia de Seguridad de Múnich: "¿Hasta cuándo permitiremos que Rusia siga siendo así?"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Pool /Ukrainian Presidentia

Insta a lograr que la seguridad "vuelva a ser una realidad" y a "no temer la derrota de Putin"



MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha subrayado este sábado que la invasión rusa de Ucrania constituye una "guerra contra cualquier normativa" a nivel internacional y ha recalcado que nadie está libre de la "amenaza" de Moscú.

El mandatario, que se ha preguntado "hasta cuánto permitirá el mundo que Rusia siga siendo así", ha recalcado que el año 2024 "debe convertirse en el momento del pleno restablecimiento de un orden mundial basado en normas".

Así se ha pronunciado durante su discurso al arranque de la segunda jornada de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebra anualmente en Alemania. "No hay nadie para quien esta guerra no suponga una amenaza. (...) Quizá la gente tenga que vivir en un mundo en el que las guerras locales no sigan siendo locales. Cualquier estallido de guerra corre el riesgo de convertirse en una catástrofe mundial", ha aseverado.

En este sentido, ha lamentado que tal vez "la militarización de los alimentos o la migración rompa los equilibrios regionales existentes y socave muchos sistemas políticos, no sólo en Europa, sino también en Oriente Próximo, África y América". "Quizás Europa se enfrente a tiempos en los que la cuestión de invocar el Artículo 5 del Tratado de la OTAN no sea en absoluto una cuestión para Washington, sino más bien para las capitales europeas", ha advertido.

Así, ha afirmado que "hay cientos de quizás", pero ha recalcado que el 23 de febrero de 2022, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania, "ninguno de ellos existía". "Ahora forman parte de la realidad", ha señalado.

"Lo que nos falta en esta realidad es seguridad", ha puntualizado antes de reivindicar la necesidad de "hacer que la seguridad vuelva a ser una realidad" y pide "no temer la derrota de (Vladimir) Putin". "Si no actuamos ahora, Putin conseguirá que los próximos años sean catastróficos, catastróficos también para otras naciones", ha dicho, si bien ha insistido en que "Ucrania puede ganar".

Zelenski ha hecho hincapié en la posibilidad de "recuperar la tierra". "Putin puede perder. Y esto ha ocurrido ya más veces en el campo de batalla", ha afirmado antes de acusarlo de cometer "un genocidio".

En relación a la muerte del disidente ruso Alexei Navalni, ha señalado que Putin es "un matón que mantiene el poder mediante la corrupción y la violencia". "Es una amenaza para todas las naciones libres", ha aseverado. "No pregunten a Ucrania cuándo acabará la guerra, pregúntense por qué Putin sigue siendo capaz de continuarla", ha sostenido.