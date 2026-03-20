Zelenski confía en que la reunión en EEUU sirva para fijar el próximo encuentro a tres con Rusia

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Alberto Gardin

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha detallado este viernes que la reunión con Estados Unidos de este fin de semana versará sobre el próximo encuentro a tres con Rusia, las sanciones a este país, y los propios acuerdos bilaterales sobre garantías de seguridad y reconstrucción una vez finalice la guerra.

Zelenski confía en que este encuentro sirva para al menos establecer de manera aproximada una fecha para las nuevas negociaciones con Rusia, ahora que han tenido que posponerse con motivo de la guerra en Oriente Próximo.

"Queremos fechas claras, al menos aproximadas. Todos entendemos que la situación en Oriente Próximo, la guerra, influye (...) No es la primera vez que se pospone una reunión trilateral. Me gustaría tener más detalles al respecto", ha dicho.

Asimismo, ha trasladado que harán saber a Estados Unidos que la reciente decisión de levantar las sanciones al sector energético ruso representa un riesgo para Ucrania. "Significa un aumento de los ingresos para Rusia y un incremento de sus capacidades en el frente", ha dicho a los medios, según recoge Ukrinform.

"Esto es peligroso", ha advertido Zelenski, quien ha informado de que durante la cita también se trataran cuestiones como los programas de ayuda y armamento que recibe Ucrania, así como otros acuerdos bilaterales.

La última vez que las tres partes se reunieron fue a mediados de febrero en Ginebra, donde, según apuntó Zelenski, se alcanzaron acuerdos de carácter militar que no precisó, cuestiones humanitarias para el intercambio de prisioneros, pero se mantuvieron las diferencias en cuestiones como la autonomía de los territorios del este ocupados por Rusia y el control de la central nuclear de Zaporiyia.