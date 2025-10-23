Zelenski confía en que el uso de los activos rusos congelados "está más cerca" y pide los fondos para 2026

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, saluda al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en la cumbre europea celebrada en Bruselas. - ALEXANDROS MICHAILIDIS // EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha confiado este jueves en que "está más cerca" el uso de los activos rusos congelados para ayudar con un préstamo a Ucrania, apuntando a que los líderes puedan adoptar pronto una decisión ya que Kiev necesita los fondos a principios de 2026 para continuar en la lucha.

"Estamos más cerca de esta gran decisión para usar los activos congelados, de una forma y otra. El principal hito hoy es que los líderes de la UE tomen la decisión política para usar de una forma u otra fondos basados en los activos congelados. Es un tema importante", ha afirmado el mandatario ucraniano en rueda de prensa desde Bruselas tras participar en la cumbre de líderes de los 27.

En esta reunión los jefes de Estado y de Gobierno están llamados a concretar el préstamo de reparación de 140.000 millones financiado con el efectivo generado por los activos rusos congelados.

Zelenski ha urgido a los líderes a tomar la decisión pronto, toda vez ha señalado que Kiev necesita los fondos "a principio" de 2026 para librar una "guerra táctica". Así ha llamado a la unidad europea, asegurando que Rusia "teme" que la UE se junte y haga pagar por su destrucción en Ucrania.

En todo caso, ha valorado los avances en este debate, después de que dos años después de plantearse por primera vez emplear los bienes soberanos rusos para financiar a Ucrania, y usar los beneficios generados por estos bienes, ahora se den pasos para utilizar también el efectivo de los bienes, sin llegar a confiscarlos.

Según ha avanzado, Ucrania empleará los fondos "no solo para cuestiones humanitarias, sino para defenderse y responder" al Ejército ruso. "Para ganar no tenemos que solo defendernos", ha asegurado, incidiendo en que el préstamo de reparación se empleará tanto para desarrollar su propia industria como para adquirir munición y misiles a países europeos y otro tipo de armamento que solo tiene Estados Unidos, como es el caso de misiles Patriot o el misil de crucero de largo alcance, Tomahawk.

NO HAY PLAN DE PAZ EUROPEO

De su encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado viernes en la Casa Blanca, ha recalcado que los resultados "no están mal". Así ha resaltado que tras la cita, Washington ha adoptado sanciones contra energía rusa; la cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciada en Budapest sin participación de Ucrania no se celebrará; y por contra, Kiev sigue sin contar con misiles de largo alcance Tomahawk. "Este es el resultado, creo que no está mal", ha resumido.

Respecto a un posible plan de paz de europeos y ucranianos, Zelenski ha descartado una iniciativa concreta asegurando que la base de cualquier acuerdo es que Moscú pare la guerra y se siente a negociar. "El plan empieza con un alto el fuego y empieza con la voluntad para sentarse y hablar", ha afirmado, indicando que si la comunidad internacional ejerce más presión sobre Moscú, los rusos "se sentarán y hablarán".

"Ese es el plan", ha zanjado Zelenski, quien ha descartado cualquier opción de intercambio de territorios, criticando que ceder partes de provincias ucranianas a cambio de territorios ocupados por Rusia, "no es un intercambio".

Preguntado por el papel de China, el presidente ucraniano ha evitado criticar a Pekín aunque ha lamentado que "ayuda a Rusia y no ayuda a Ucrania" y "no está interesada en la victoria ucraniana y en que Rusia pierda".

"La mayoría de países que entienden lo mismo. No están interesados en la unidad entre Estados Unidos y Europa, ni en debilitar a Rusia, por eso creo que ayudan a Rusia", ha asegurado sobre el gigante asiático.