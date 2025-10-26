Zelenski confirma la contribución de España al fondo para la compra de armas estadounidenses para Ucrania

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado este domingo en su habitual discurso diario vespertino que España va a aportar fondos al iniciativa PURL (Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania, por sus siglas en inglés) para la adquisición de armamento estadounidense para Ucrania.

"Hay nuevas decisiones de Finlandia y España sobre su contribución a la iniciativa PURL. Es un programa para la compra de armas estadounidenses, los misiles Patriot", ha indicado Zelenski en el mensaje, publicado en sus redes sociales.

Además, el mandatario ucraniano ha expresado su "especial gratitud" a Reino Unido y a Francia. "Francia va a suministrar más aviones de combate Mirage y misiles de defensa antiaérea, mientras que Reino Unido seguirá ayudándonos con defensas antiaéreas con el suministro de misiles y produciendo drones de intercepción. Gracias", ha reseñado.

Zelenski ha destacado la necesidad de "enfrentarse a Rusia desde una posición de fuerza". "Debemos permanecer firmes en nuestro terreno. Es crucial comparar siempre lo que han ordenado hacer a los rusos y lo que han conseguido. La resistencia de Ucrania es verdaderamente heroica", ha recalcado.

El mandatario ucraniano ha explicado en su discurso que en las últimas horas Rusia ha lanzado 1.200 drones de ataques y 50 misiles de distintos tipos, la mayoría balísticos.

Además se ha referido a la "difícil situación" en Pokrovsk. "Hay fieros combates en todas partes, en las inmediaciones de la ciudad y dentro de la ciudad y la logística es difícil", ha señalado.