Zelenski confirma que estará en los contactos sobre Ucrania de Berlín

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha confirmado este sábado que estará en Berlín en la ronda de contactos sobre Ucrania que se celebrará en Berlín, la capital alemana.

"Estamos preparando las reuniones con Estados Unidos y nuestros amigos europeos de los próximos días. Habrá muchos eventos en Berlín", ha afirmado Zelenski en su habitual mensaje vespertino diario.

Entre los encuentros que se espera que Zelenski mantenga en Berlín está el previsto con el canciller alemán, Friedrich Mertz, aunque no se ha concretado si la reunión será el domingo o ya el lunes.

En la cita estará también el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, así como las delegaciones que trabajan desde hace semanas en un posible acuerdo de paz con garantías de seguridad para Ucrania.

En ese sentido, ha destacado que es fundamental que Rusia no pueda volver a invadir Ucrania. "Nuestra posición negociadora es fuerte porque mantenemos nuestras posiciones en el frente, con nuestra industria armamentística y con nuestra estabilidad interna", ha argumentado.

Zelenski ha señalado que "lo más importante son mis encuentros con los representantes del presidente (Donald) Trump y también con nuestros socios europeos y con muchos políticos con los que trataré sobre los cimientos de la paz, sobre un acuerdo político para poner fin a la guerra".

Además ha destacado la aprobación este sábado de nuevas sanciones contra 656 buques que forman parte de la denominada flota fantasma rusa, empleada por Moscú para evadir las sanciones internacionales.