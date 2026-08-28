Zelenski confirma nuevos ataques de largo alcance contra Rusia, incluyendo la base de Engels

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una condecoración a militares ucranianos. - Europa Press/Contacto/Yuliia Ovsiannikova

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este viernes nuevos ataques de largo alcance contra objetivos en Rusia, ofensiva en la que Kiev ha golpeado una refinería de petróleo en la región de Yaroslavl y la base aérea militar de Engels, al este de la ciudad de Saratov, considerada clave para los bombarderos estratégicos de Rusia.

"Durante el último día, los guerreros de nuestras Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron una refinería de petróleo en la región de Yaroslavl. La distancia es de 1.000 kilómetros desde la línea del frente. También hubo nuestras justas respuestas a la guerra de Rusia en el Mar Negro", ha indicado el presidente ucraniano reivindicando la capacidad militar ucraniana para infligir golpes en territorio ruso.

Asimismo la base aérea de Engels ha sido objeto de ataques ucranianos en los que habría dañado un avión portamisiles Tu-95MS. "Estos son los aviones que están llevando a cabo ataques contra Ucrania", ha recalcado Zelenski, poniendo en valor la ofensiva.

"Agradezco a todos nuestros guerreros por su precisión. Todo esto es una respuesta a sus ataques. Los rusos deben sentir lo que es su guerra", ha asegurado.