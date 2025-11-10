Zelenski cuestiona la respuesta "intelectual" de Europa a las "pruebas" de Putin: "No le gusta la debilidad"

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha cuestionado la respuesta "intelectual" que Europa ha dado a todas las "pruebas" que Rusia ha puesto desde el inicio de la invasión hace ahora más de dos años y medio, como el uso de drones para violar su espacio aéreo, y ha advertido de los riesgos para el continente si mantiene esa postura de "debilidad" con respecto a Moscú.

"A Rusia no le gusta la debilidad. Cualquier respuesta intelectual, precisamente del tipo que encuentra Europa, se interpreta como debilidad por Rusia", ha afirmado el presidente ucraniano en un mensaje en su cuenta de X, que forman parte de sus declaraciones en una última entrevista para 'The Guardian'.

Zelenski ha explicado que gracias a esa "debilidad", Rusia puede "imponer su versión de los hechos", que en el caso de Ucrania significa impedir su desarrollo, destruir su identidad y apropiarse del territorio; o en el de otros países que dependen de su energía, mantenerles a todos "permanentemente dependientes".

"La debilidad no propicia el diálogo con Rusia", ha incidido, cuestionando que Europa tenga tanto temor a una posible escalada. "Los europeos siempre dan por sentado que, por ser Estados desarrollados que respetan el Derecho y los valores, cualquier respuesta por su parte constituirá una escalada", ha valorado Zelenski.