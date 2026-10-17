Zelenski denuncia un ataque "masivo" de Rusia a su sector energético y critica la suspensión de EEUU de la 'Ley Graham'

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Andreas Stroh / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski,ha denunciado este sábado "uno de los mayores" ataques de las fuerzas rusas contra la infraestructura energética ucraniana, un episodio que se ha saldado con más de 15 complejos afectados y que coincide con la suspensión este viernes de la aplicación del último paquete de sanciones contra Rusia --la conocida como 'Ley Graham', a punto de entrar en vigor-- alegando que la decisión "redunda en el interés nacional" del país.

"Ayer, los rusos llevaron a cabo uno de sus mayores ataques al sector energético de Ucrania: más de 15 instalaciones críticas de generación y transmisión de energía fueron blanco en diferentes regiones de Ucrania", ha anunciado el mandatario en una publicación en redes sociales en la que ha apuntado que "solo entre las 19.00 de ayer y las 7.00 de hoy, se utilizaron más de 320 (drones) 'shaheds' impulsados por chorro y gasolina, junto con municiones merodeadoras, misiles de crucero y misiles balísticos".

Zelenski ha subrayado que el "ritmo implacable" de los ataques rusos está teniendo "graves consecuencias", sobre todo en el sector energético, pese a los esfuerzos de las tropas ucranianas. Por ello, ha apelado a "(sus) socios europeos", de los que espera "nuevos paquetes de apoyo para Ucrania", y también a Washington: "Es importante que todos en Estados Unidos también vean lo que realmente está ocurriendo", ha agregado.

En esta línea, el mandatario ha criticado la "lamentablemente" tomada por la Administración estadounidense de "ignorar por completo la Ley Lindsey Graham", destinada -en palabras de Zelenski-- a "imponer una presión verdaderamente efectiva sobre Rusia para poner fin a esta guerra". Esta ley, ha recalcado, aún puede ayudar "enormemente", pero para ello necesita "funcionar de verdad". "Cada voz a su favor importa", ha apostillado.

Se necesita presión para detener esto. Un apagón de sanciones de EEUU, que alivia la presión sobre el agresor, recompensas financieras para Putin: todo esto solo lo alienta a seguir atacando. No debemos ceder terreno", ha concluido el líder, no sin antes reiterar su agradecimiento a "todos los que luchan verdaderamente por la paz y ayudan a Ucrania"

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó a mediados de septiembre la 'Ley Graham' --promulgada por el difunto senador republicano-- tras su aprobación en el Congreso con apoyo de los partidos. Las medidas contempladas en este texto tenían por objeto aumentar la presión sobre Moscú por su guerra contra Kiev, principalmente mediante actuaciones dirigidas a los mayores compradores de petróleo y gas del Kremlin, y permitía a su vez la imposición de aranceles a países como China e India.

SIETE MUERTOS Y 90 HERIDOS EN 24 HORAS

Al menos siete personas han fallecido y alrededor de 90 han resultado heridas de diversa consideración durante las últimas 24 horas en Ucrania como consecuencia de esta nueva oleada de ataques rusos contra varias regiones del país, según han informado las autoridades regionales.

A los dos fallecidos anunciados la víspera en Járkov se han sumado más de 40 heridos, entre ellos tres menores, según el último balance proporcionado por el gobernador militar de la ciudad, Oleg Sinegubov.

En Dnipropetrovsk, una mujer de 74 años ha muerto cerca de Nikopol y dos hombres han resultado heridos. Además, otro hombre ha fallecido en Dnipró tras un ataque contra una instalación industrial. En Donetsk, dos personas han perdido la vida en Kramatorsk y otras 15 han resultado heridas durante la última jornada.

En Jersón, las fuerzas rusas han atacado 31 localidades, incluida la capital regional. El gobernador, Oleksandr Prokudin, ha informado de una persona fallecida y al menos 19 heridas, entre ellas varios niños.

Por su parte, la ciudad central de Vinnitsa ha sufrido uno de sus mayores ataques desde el comienzo de la invasión a gran escala, según su gobernadora, Natalia Zabolotna. Los drones han golpeado infraestructuras civiles y críticas y han causado seis heridos.

En Odesa, los ataques contra instalaciones civiles han dejado al menos cuatro heridos, mientras que en Zaporiyia otras seis personas han resultado heridas, según las autoridades regionales.