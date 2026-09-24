Zelenski denuncia que los ataques de Rusia demuestran que "la presión sobre el agresor nunca ha sido total"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrada el 23 de septiembre de 2026 sobre la guerra abierta por la invasión desatada por Rusia en febrero de 2022 - Щербак Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado que los últimos ataques de Rusia contra el país durante la noche del miércoles demuestran que "la presión contra el agresor nunca ha sido total", motivo por el que ha pedido incrementar las sanciones y ha apelado a una "respuesta contundente" por parte de Washington al presidente ruso, Vladimir Putin.

"Cada uno de estos ataques ocurre porque la presión sobre el agresor nunca ha sido total, y Rusia cree que puede seguir apostando por el terror mediante misiles balísticos. En este momento, Estados Unidos tiene la oportunidad de dar una respuesta contundente", ha señalado el mandatario tras los ataques nocturnos de Rusia contra Ucrania, que han dejado al menos dos muertos en Kiev.

"Necesitamos interceptores de misiles balísticos para proteger vidas. Es preciso aplicar sanciones contra Rusia y contra quienes le ayudan a generar ingresos", ha dicho Zelenski, quien mantuvo a última hora del miércoles un encuentro con congresistas estadounidenses en el marco de su visita a Estados Unidos para participar en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

Así, ha reseñado que los objetivos de la última oleada de ataques rusos "fueron Kiev y la infraestructura civil". "Edificios residenciales, una maternidad, instalaciones energéticas y centros logísticos", ha manifestado, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales.

Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha recordado que "los líderes mundiales y diplomáticos han estado pidiendo de forma consistente durante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas que Rusia ponga fin a la guerra y acepte un alto el fuego", ante lo que Putin "ha dado una clara respuesta". "Intensos ataques con misiles balísticos contra Kiev, Odesa y otras ciudades ucranianas durante la última noche", ha lamentado.

"La escalada de terror de Rusia demuestra que la diplomacia activa debe ir acompañada de una presión demoledora sobre el régimen de Putin y de un apoyo inquebrantable a la defensa de Ucrania", ha señalado en redes sociales, donde ha asegurado que los diplomáticos ucranianos buscan "medidas para cerrar los cielos y proteger al pueblo del terror balístico de Rusia.

"Confío en que nuestros socios cumplan cuanto antes los acuerdos alcanzados durante las intensas conversaciones de esta semana", ha subrayado el jefe de la diplomacia ucraniana, en medio de las reuniones en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

La Fuerza Aérea ucraniana ha especificado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 282 drones y varios misiles balísticos y antibuque, antes de resaltar que 219 aparatos y ocho misiles han sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea. Sin embargo, ha confirmado impacto en trece puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otros diez lugares.

"Los principales objetivos de los ataques han sido las provincias de Odesa y Kiev", ha recalcado, un extremo confirmado por el Ministerio de Defensa ruso, que ha subrayado en un comunicado que su "ataque masivo" contra Ucrania ha tenido en estas zonas sus principales objetivos, entre los que ha enumerado "empresas dedicadas a la producción de drones", "telecomunicaciones" y "centros logísticos", así como buques.