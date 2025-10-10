Zelenski denuncia un nuevo ataque nocturno a gran escala de Rusia con más de 30 misiles y 450 drones

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este viernes un nuevo ataque masivo durante la pasada noche, con el lanzamiento de una treintena de misiles y más de 450 drones, contra instalaciones críticas de todo el país, dejando como resultado además una veintena de personas heridas y un menor de edad muerto.

"Ha sido un ataque cínico y calculado con más de 450 drones y más de treinta misiles dirigidos contra todo aquello que sustenta la vida normal, todo aquello que los rusos nos quieren arrebatar", ha escrito Zelenski en sus redes sociales, compartiendo varias fotografías de las consecuencia de esta nueva ofensiva.

Zelenski ha informado de que se han producido cortes de electricidad y agua en Kiev, pero también en Donetsk, Chernígov, Cherkasi, Járkov, Sumi, Poltava, Odesa y Dnipropetrovsk, al igual que en Zaporiyia --donde se ha registrado el único fallecido confirmado hasta ahora--, Kirovogrado y Jersón.

El ataque ha ido dirigido hacia instalaciones e infraestructura civil y energética, en vísperas de la temporada de invierno, ha explicado el presidente ucraniano, que ha vuelto a insistir a la comunidad internacional que pasen de las meras declaraciones fachada a "acciones decisivas".

Zelenski se ha dirigido directamente a Europa y Estados Unidos para pedirles más sistemas de defensa aérea y nuevas sanciones. "Confiamos en una respuesta a esta brutalidad por parte del G20 y de todos aquellos que hablan de paz en sus declaraciones, pero se abstienen de tomar medidas reales", ha apuntado.

"El mundo puede defenderse de estos crímenes, y al hacerlo, sin duda, se fortalecerá la seguridad global", ha dicho.