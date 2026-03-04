Zelenski destituye al jefe del SBU en Yitómir tras ser encarcelado por corrupción

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha sancionado este martes la destitución del hasta ahora jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en Yitomir, Volodimir Kompanichenko, en prisión provisional por un supuesto caso de malversación de fondos, relacionado con la construcción de instalaciones militares.

Zelenski ha firmado este miércoles el decreto que certifica la salida de Kompanichenko poco más de tres años después de asumir el mando del SBU en la provincia de Yitomir, en el norte de Ucrania, en medio de la ofensiva rusa.

El pasado 27 de febrero, un tribunal ucraniano decretó prisión provisional sin posibilidad de fianza para Kompanichenko por su relación con una trama de corrupción que ha salpicado también a altos mandos de la Fuerza Aérea.

Kompanichenko está acusado junto al comandante de la Fuerza Aérea Andri Ukrainets de recibir sobornos y de participar en una trama de malversación de fondos a través de contratos públicos para la construcción de defensas con las que proteger los aeródromos de los ataques rusos.

Ambos fueron detenidos cuando recibían un soborno de 320.000 dólares. Un día antes, Zelenski anunció una "depuración" de los servicios de Seguridad del país de aquellos funcionarios "cuyos intereses no son los de Ucrania".

Zelenski ha tenido que hacer frente desde casi el inicio de la invasión rusa a varios casos de corrupción, algunos de ellos tan sonados como la operación 'Midas', que implica a varios cargos de su Gobierno, entre ellos el exministro de Energía, Herman Galushchenko, y a personas de su círculo cercano como Timur Mindich.

A pesar de que Ucrania ha presentado ciertas mejorías en la lucha contra la corrupción, las agencias de medición le sitúan muy por debajo con respecto a sus vecinos, situándole como el segundo país más corrupto de todo Europa, solo por detrás de Rusia, según Transparencia Internacional.