Zelenski dice que Ucrania y EEUU hablarán hoy sobre la reconstrucción del país tras la invasión de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante su visita oficial a Italia el 9 de diciembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Marco Iacobucci

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este miércoles que durante la jornada habrá conversaciones con Estados Unidos sobre asuntos relacionados con la reconstrucción y el desarrollo económico del país tras la guerra con Rusia, parte de un plan de paz que está siendo negociado con mediación de Washington.

"Seguimos manteniendo comunicación con todos nuestros socios a diario, prácticamente las 24 horas del día, los siete días de la semana, para identificar medidas viables y realistas para poner fin a la guerra. Todo debe ser confiable y digno para Ucrania", ha manifestado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Así, ha explicado que "la agenda de hoy incluye una conversación con la parte estadounidense sobre un documento que detallará el proceso de reconstrucción y desarrollo económico de Ucrania tras la guerra". "En paralelo, estamos finalizando el trabajo sobre los 20 puntos de un documento fundamental que defina los parámetros para el fin de la guerra", ha dicho.

"Esperamos entregar este documento en el futuro próximo a Estados Unidos, después de nuestro trabajo conjunto con el equipo del presidente (estadounidense, Donald) Trump y los socios en Europa", ha explicado el mandatario, quien ha resaltado que mañana habrá también un encuentro de la Coalición de Voluntarios como parte de este esfuerzo diplomático.

"Estamos trabajando de forma muy productiva para garantizar la seguridad futura y evitar que se repita la agresión rusa. Esta semana podría traernos noticias a todos y poner fin al derramamiento de sangre", ha sostenido Zelenski.

En este sentido, ha hecho hincapié en que Ucrania "cree que la paz no tiene alternativa". "Las preguntas clave son cómo obligar a Rusia a detener las matanzas y qué disuadirá específicamente a Rusia de una tercera invasión", ha subrayado, antes de volver a expresar su agradecimiento a "todos los que apoyan a Ucrania".