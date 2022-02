Zelenski dice que Ucrania "ofrece un retorno a la paz" ante la ofensiva militar de Rusia

Advierte a los países occidentales que si no apoyan a Kiev "la guerra llamará a sus puertas" en el futuro

Las autoridades ucranianas habrían perdido el control de dos regiones en el sur, según medios

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha recalcado este jueves que su Gobierno "ofrece un retorno a la paz" tras el inicio de la ofensiva militar por parte de Rusia, antes de pedir a Occidente apoyo ante la ofensiva y advertido de que, en caso contrario, "la guerra llamará a sus puertas" en el futuro.

"Recalcamos que no es Ucrania la que eligió el camino de la guerra, pero Ucrania ofrece un retorno a la paz", ha dicho en un discurso televisado. "Hoy he hablado con muchos líderes. Los de Reino Unido, Turquía, Francia, Alemania, la Unión Europea, Estados Unidos, Suecia, Rumanía, Polonia, Austria y otros. Si ustedes, queridos líderes europeos, queridos líderes mundiales, líderes del mundo libre, no nos apoyan hoy, mañana la guerra estará llamando a vuestra puerta", ha argüido.

Asimismo, ha pedido a la población que apoye los esfuerzos del Ejército. "Tenemos un Ejército de gente poderosa. Nuestra población es también un ejército poderoso. Apoyen a nuestro Ejército", ha señalado el mandatario, quien ha recalcado que "el enemigo ha sufrido grandes pérdidas" en los combates desencadenados esta madrugada.

Sin embargo, ha reconocido que la situación "más problemática" tiene lugar en el sur del país. "Nuestras tropas están combatiendo feroces batallas en los suburbios de Jerson. El enemigo está empujando desde la Crimea ocupada, intentando avanzar hacia Melitopol", ha destacado, según la transcripción facilitada por la Presidencia ucraniana.

"En el Donbás, nuestras Fuerzas Armadas lo están haciendo muy bien", ha ensalzado. "En el norte del país, el enemigo avanza lentamente en la región de Chenihiv, pero hay gente para mantenerla", ha señalado, antes de confirmar "pérdidas" en el bando ucraniano y la captura de militares rusos durante los combates.

Así, ha hecho hincapié en que "las pérdidas del enemigo serán aún mayores". "Han venido a nuestra tierra. Ucrania está bajo ataque desde el norte, el este y el sur. Atacada desde el aire. La protección funciona. Hoy, el Ejército y la solidaridad nacional son el pilar del Estado ucraniano", ha destacado.

Zelenski ha desvelado además que las autoridades han empezado a entregar armas a todos los ciudadanos que quieran defender la soberanía del país. "El futuro del pueblo ucraniano depende de cada ciudadano. Todo el que tenga experiencia de combate y pueda unirse a la defensa de Ucrania debe ir a los centros apropiados", ha explicado.

Por último, ha pedido a la población rusa que se manifieste en el país para protestar contra la invasión. "Nadie será capaz de convencer por la fuerza a los ucranianos para que cedamos nuestra libertad, nuestra independencia y nuestra soberanía, pero parece que la cúpula rusa intenta hacerlo destruyendo el potencial del país", ha remachado.

Según las autoridades ucranianas, las fuerzas rusas han tomado el control de las regiones de Henichesk y Jerson, en el sur del país, según ha informado la agencia alemana de noticias DPA. Zelenski no ha confirmado este extremo, en medio de las informaciones sobre una posible ofensiva a gran escala contra Odesa.