Zelenski encabeza el funeral del líder ultranacionalista Andri Melnik: "Rindiendo homenaje a nuestros héroes"

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha encabezado la ceremonia reinhumación del líder ultranacionalista ucraniano Andri Melnik, colaborador de la Alemania nazi, apenas unos días después de que sus restos mortales, junto a los de su esposa, fueran repatriados desde Luxemburgo.

"Ahora, estando en suelo ucraniano, bajo nuestra bandera ucraniana, al son de nuestro himno nacional, rindiendo homenaje a nuestros héroes ucranianos, sentimos en nuestros corazones todo lo que los ucranianos se han visto obligados a pasar, todo lo que nuestro pueblo ha tenido que soportar", ha declarado.

Los restos mortales de Melnik y los de su esposa Sofía reposan desde este lunes en el Cementerio Nacional Militar, en Kiev, construido para enterrar a los miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania caídos en combate, donde se han congregado otros altos funcionarios en un acto para rendirle homenaje de manera póstuma.

"Ha regresado a una Ucrania que no flaqueará. A una Ucrania líder. A una Ucrania con visión de futuro. Ha regresado a una Ucrania que sin duda vivirá en paz. A una Ucrania que el mundo ya no solo desea ver en el mapa político, lo cual ya es significativo, sino un país al que las naciones del mundo quieren ver como amigo, lo cual es el mayor logro de nuestra historia", ha manifestado el dirigente ucraniano.

"Es sumamente simbólico que nuestros héroes ucranianos de hoy, que arrebataron Ucrania de las manos rusas en esta guerra (...) descansen junto a los ucranianos de generaciones anteriores que también trabajaron para asegurar que Ucrania fuera lo que es, que Ucrania fuera ella misma, que Ucrania fuera libre", ha dicho Zelenski.

Melnik formó parte de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (UON), una controvertida organización política de corte ultranacionalista, ensalzada por su lucha contra el dominio soviético y la ocupación polaca, lo que le hizo colaboracionista durante varias fases de las II Guerra Mundial de la Alemania nazi.

Acusado de estar detrás de la matanza de judíos y polacos durante este periodo, finalmente fue repudiado por los propios nazis, que se negaban al reconocimiento de un Estado ucraniano independiente y le encerraron durante algunos meses en un campo de concentración en 1944.

Los restos Melnik forma parte de las políticas de repatriación que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno de Zelenski, que incluyen otras figura controvertidas del nacionalismo ucraniano como Yevguén Konovalets.