Zelenski llama a Trump por primera vez desde su victoria electoral: "Acordamos mantener un diálogo estrecho"

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha llamado este miércoles a Donald Trump por su virtual victoria en las elecciones presidenciales, que le devuelven a la Casa Blanca cuatro años después, y han acordado "mantener un diálogo estrecho" y avanzar en su "cooperación".

"He tenido una excelente conversación telefónica con el (virtual)presidente (de EEUU), Donald Trump, y le he felicitado por su histórica victoria aplastante: su tremenda campaña hizo posible este resultado. He elogiado a su familia y a su equipo por su gran trabajo", ha anunciado a través de su perfil en la red social X.

Zelenski ha afirmado que ambos han acordado "mantener un diálogo estrecho y avanzar" en la cooperación entre Washington y Kiev. "Un liderazgo fuerte e inquebrantable de Estados Unidos es vital para el mundo y para una paz justa", ha concluido.

Esta mañana, el mandatario ucraniano dio la enhorabuena a Trump y aprovechó la ocasión para recordar la "gran reunión" que mantuvieron en septiembre, en la que abordó en detalle "la asociación estratégica" entre Ucrania y Estados Unidos, así como "la forma de poner fin a la agresión rusa". "Valoro el compromiso del presidente Trump con el enfoque de 'paz a través de la fuerza' en los asuntos internacionales", manifestó.