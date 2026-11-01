Zelenski se muestra dispuesto a reunirse con Putin en Turquía

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante su visita a Turquía del 31 de octubre de 2026 - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha manifestado este domingo su disposición a reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Turquía porque considera que es necesario negociar al más alto nivel para conseguir poner fin a la guerra.

"Sí. Estamos dispuestos. Estamos dispuestos a reunirnos en Turquía. La posición de Turquía al respecto está clara. La posición del presidente (Recep Tayyip) Erdogan está clara. Tenemos relaciones estrechas y buenas con Turquía", ha apuntado en una entrevista con la cadena CNN Turk.

Zelenski considera así que Ankara puede ser un mediador "práctico" y "realista" y ha recordado el apoyo de las autoridades turcas a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. "Sé que el presidente Erdogan tiene sus propias comunicaciones con Putin. Por eso apoyamos que la reunión sea en Turquía", ha explicado.

El mandatario ucraniano ha recordado que a pesar de los contactos en varios formatos, con delegaciones y equipos técnicos, la guerra continúa y por eso cree que es necesario una reunión de dirigentes.

"Los equipos técnicos pueden tener problemas para lograr resultados, pero no creo que haya problema en que nosotros, los líderes, no podamos resolver si mostramos voluntad. Por eso quiero reunirme, como uno de los que toman las decisiones", ha señalado.

En particular ha mencionado cuestiones que deben tratarse al más alto nivel, como las garantías de seguridad, la reconstrucción de Ucrania o la cuestión territorial. En ese último punto ha subrayado que Ucrania no renunciará a territorios ni reconocerá como ruso ningún territorio, tampoco Crimea porque va en contra de la Constitución y de "la voluntad del pueblo" ucraniano.