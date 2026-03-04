Zelenski ofrece al príncipe heredero de Kuwait la experiencia de Ucrania contra los drones iraníes

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Danylo Antoniuk

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha mantenido este miércoles una conversación telefónica con el príncipe heredero de Kuwait, Sabá Jaled al Sabá, a quien le ha trasladado el ofrecimiento de compartir la experiencia de las fuerzas ucranianas para contrarrestar los ataques de los drones iraníes.

"Es esta herramienta de terror la que Irán entregó a Rusia para asesinar a ucranianos, y es nuestro pueblo quien sabe cómo contrarrestarla mejor", ha destacado Zelenski al informar de la llamada en sus redes sociales.

"Hemos hablado sobre cómo nuestra experiencia puede ayudar a proteger vidas en Kuwait. Hemos acordado mantener las consultas pertinentes", ha hecho saber el presidente ucraniano, quien en un mensaje posterior ha confirmado el interés de otros países del Golfo por hacer uso de estos conocimientos.

"Últimamente estamos en conversaciones con representantes de Oriente Próximo y los países del Golfo, y está claro cuál es su principal petición a Ucrania", ha dicho Zelenski, quien ha remarcado la dificultad de derribar los drones iraníes "cuando no se cuenta con la experiencia y el armamento adecuados".

Zelenski ha cifrado en más de 800 los misiles y en más de 1.400 los drones que Irán ha estado lanzando en los últimos días contra sus vecinos. Al mismo tiempo, ha enfatizado que la intención de Teherán de bloquear el estrecho de Ormuz es otra nueva "amenaza" que apunta a desestabilizar la región.

"Es importante proteger la vida de las personas. Es importante restablecer la estabilidad y evitar que la guerra se propague", ha dicho Zelenski.

Por otro lado, ha asumido que esta semana no se celebrarán nuevas conversaciones de paz en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, con Rusia y la mediación de Estados Unidos, tal y como se había planteado días atrás, antes de que estallase esta nueva crisis bélica en la región el pasado fin de semana.

Sin embargo, ha señalado que "tan pronto como la situación de seguridad y el contexto político general" permita continuar con este "trabajo diplomático trilateral", Ucrania estará preparado para ello.