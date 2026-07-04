Zelenski pide a Merz mayor apoyo para defensa aérea contra misiles rusos

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, con el canciller alemán Friedrich Merz - Europa Press/Contacto/Pool /Ukrainian Presidentia

KIEV/BERLÍN 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos días después del ataque masivo con misiles rusos contra Kiev, que se saldó con 30 muertos, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha conversado con el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre las necesidades de defensa aérea de Ucrania.

"Los misiles para los sistemas Patriot son actualmente la máxima prioridad", ha escrito Zelenski en las redes sociales tras la llamada telefónica.

La conversación se ha centrado en cómo conseguir más munición para los sistemas de defensa aérea Patriot. "Con sus ataques con misiles contra Ucrania, Rusia está jugando su última carta. No le quedan otras opciones para prolongar la guerra", ha sostenido Zelenski.

Aunque la defensa aérea de Ucrania tiene una tasa de acierto relativamente alta contra los drones y los misiles de crucero rusos, es prácticamente impotente frente a los misiles balísticos.

MERZ REAFIRMA SU APOYO A KIEV

La mejor defensa la proporcionan los sistemas Patriot de fabricación estadounidense, de los que Ucrania solo dispone de unos pocos. El suministro de munición para estos sistemas se ha vuelto aún más escaso como consecuencia de la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Alemania ha transferido unidades Patriot a Kiev y está colaborando en la adquisición de misiles para ellas.

La parte alemana solo se refirió brevemente a la llamada, indicando que Zelenski había informado a Merz sobre las consecuencias del ataque aéreo del jueves.

Según un portavoz en Berlín, el presidente ucraniano agradeció al canciller el apoyo de Alemania, especialmente en lo que respecta a la defensa aérea, en tanto que Merz reafirmó el apoyo de su país a Ucrania.