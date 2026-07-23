Zelenski prevé retomar las negociaciones con Rusia antes de otoño

El primer ministro irlandés, Micheal Martin, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Kiev. - Niall Carson/PA Wire/dpa

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha previsto este jueves la posibilidad de que antes de otoño pueda retomarse las negociaciones con Rusia, con la intermediación de Estados Unidos, según la conversación que mantuvo en la víspera con los enviados especiales del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Creo que entonces habrá una reunión trilateral (...) Debemos tener todo esto listo para el otoño. Creo que debemos trabajar intensamente en ello", ha explicado en una rueda de prensa en Kiev con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

"Si dependiera de nosotros, sería en julio. Pero no todo depende de nosotros", ha acotado el presidente ucraniano, que en la víspera conversó con los enviados de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, quienes tienen previsto visitar Moscú.

Zelenski también ha alertado de que antes de otoño las autoridades ucranianas prevén también que el presidente ruso, Vladimir Putin, no solo intensifique los ataques, sino que además anuncie una nueva movilización masiva. "Se está preparando para expandir la guerra", ha advertido, según recoge la agencia Ukrinform.

"No ha habido un solo día en el que el Ejército ruso no atacara a nuestros civiles. Eso dice mucho sobre contra quién luchamos y qué defendemos", ha dicho el líder ucraniano, que ha aprovechado para agradecer a los socios europeos de Ucrania este último acuerdo para lanzar el que es ya el 21 paquete de sanciones a Rusia.

"Agradezco a todos los líderes y a todos los países de Europa este apoyo (...) Colaboraremos con otros socios fuera de la Unión Europea para que también incluyan estas nuevas sanciones en sus ordenamientos jurídicos. La sincronización de las sanciones es de suma importancia", ha remarcado el presidente Ucrania.