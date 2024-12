Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, comparece ante los medios en Bruselas - Europa Press/Contacto/Nicolas Maeterlinck

Afirma que a Putin "le encanta matar" y resulta un "peligro" para todo el mundo tras el "duelo" con misiles propuesto este jueves

BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha rechazado este jueves un alto el fuego inmediato en Ucrania que congele el conflicto, insistiendo a Estados Unidos y la Unión Europea en que diseñen un "plan real" para acabar la guerra que incluya "garantías de seguridad".

"Tenemos que entender que no podemos vivir con un conflicto congelado. En toda guerra la gente sabe qué pasará mañana antes de pactar un alto el fuego, de otra manera solo congelas el conflicto. Por eso pedimos garantías de seguridad", ha aseverado Zelenski en rueda de prensa desde Bruselas tras participar en la cumbre de líderes de la UE, a los que ha pedido unidad para, junto al presidente electo estadounidense, Donald Trump, diseñar un plan que garantice la seguridad de Ucrania después de un hipotético acuerdo.

Respecto a este alto el fuego, Zelenski ha advertido de que Ucrania tiene que contar con apoyo para disuadir próximas agresiones rusas. "Si tenemos un alto el fuego y todos están felices pero vuelve Putin en dos meses, en seis, en un año o dos. Entonces perderemos todos y no lo quiero, no sé qué haríamos entonces. Necesitamos un plan real, una posición fuerte y cuento con la unidad de Estados Unidos y la Unión Europea", ha ahondado.

Zelenski ha defendido una paz "estable" en Ucrania, a la que contribuya el presidente electo estadounidense desde enero. "Es un hombre fuerte y quiero tenerle de nuestro lado. Es importante discutir con él mas detalles de la guerra", ha explicado.

Todo pese a que ha criticado que Rusia "no está interesada" en una paz justa y duradera en Ucrania, después de denunciar que a Putin "le encanta matar" y resulta un "peligro" para todo el mundo, tras hacer referencia a la última amenaza del Kremlin de un "duelo de alta tecnología" con misiles hipersónicos.

"MECANISMO" DE GARANTÍAS QUE APOYEN LA UE Y EEUU

El mandatario ucraniano no ha querido detallar en público en qué consistirían las garantías de seguridad que reclama a los lideres europeos, un acuerdo en el que señala igualmente a Washington. "No hay decisiones todavía porque es importante tener a los dos a bordo", ha declarado, si bien ha insistido en que estas garantías "no deben ser artificiales" sino un "mecanismo" que sirva como apoyo a Ucrania hasta su entrada en la OTAN, que a ojos ucranianos es la "garantía última".

En este contexto, ha ganado peso en los debates la iniciativa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de desplegar una futura misión de paz con efectivos europeos en Ucrania, un proyecto que ha dicho apoyar aunque ha pedido más detalles sobre el futuro contingente como cuántas tropas y qué harían frente a un ataque ruso. "Hay muchas preguntas que surgen, pero es importante que se hable de esto y que discutamos esto", ha señalado.

La cumbre de líderes de los 27 viene precedida del encuentro que organizó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en su residencia para reunir al presidente ucraniano con un grupo de líderes europeos de la Alianza, un formato en el que no estuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sí dirigentes de Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Polonia, Dinamarca y Países Bajos.

Fuentes europeas señalan que el debate en la residencia de Rutte se centró en el apoyo militar y económico al país, con la prioridad puesta en entregar más sistemas de defensa antiaérea y redoblar el entrenamiento y equipamiento de las brigadas ucranianas. Antes de la cita, Zelenski subrayó su petición de "garantías de seguridad" a los aliados europeos "para hoy y mañana" además de una posición "unida" para reforzar a Ucrania con más defensas antiaéreas y armamento ante la oleada de ataques rusos contra objetivos civiles e infraestructuras.

INTENSIFICAR LA AYUDA MILITAR Y LAS SANCIONES

En las conclusiones de la cumbre, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE hacen un llamamiento para que se "intensifiquen urgentemente los esfuerzos" para la entrega de sistemas de defensa aérea, munición y misiles.

También se comprometen con el "suministro de la formación y el equipamiento necesarios para las brigadas ucranianas" y reiteran la importancia de "intensificar" los trabajos para desarrollar la industria de Defensa ucraniana y profundizar su cooperación con el sector europeo de la Defensa.

Los líderes de los 27 reiteran que la UE "sigue dispuesta a intensificar la presión sobre Rusia, incluso adoptando nuevas sanciones", y señalan que los activos rusos en la UE seguirán inmovilizados hasta que el Kremlin ponga fin a su agresión y pague compensaciones por los daños de guerra.