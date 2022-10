Zelenski reitera a los ucranianos que ahorren electricidad para vencer a Rusia en el "frente energético"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha hecho un nuevo llamamiento a la ciudadanía de Ucrania pidiendo limitaciones en el consumo de electricidad como manera de vencer a Rusia "también" en la esfera energética.

Zelenski ha recordado que, debido a los ataques rusos sobre estructuras energéticas clave del país, en muchas ciudades y regiones de Ucrania se producen cortes de energía de emergencia, motivo por el que "el consumo de energía tiene que ser limitado", tal y como ha instado el mandatario ucraniano en su discurso diario a la población del país.

"No importa lo que haga el enemigo, nuestra tarea es romper sus planes y proteger a Ucrania. Y esto no es solo tarea de alguien, no solo concierne a los trabajadores de la energía o a cualquier otra persona. Ahora todos los ucranianos necesitan un consumo consciente de energía (...). También necesitamos la victoria sobre Rusia en el frente energético", ha expresado el presidente de Ucrania.

En este sentido, Zelenski ha advertido de que "los terroristas rusos" habrían creado unas condiciones "tan difíciles" que nadie en Europa habría visto ni encontrado "nunca".

"(En Europa) no ha habido tales amenazas y nuestros especialistas se vean obligados a superarlas ahora. Y las vencen con honor", ha afirmado.

Con todo, Zelenski ha hecho balance de los últimos progresos en el frente contra las tropas rusas, detallando que este miércoles han sido derribados ocho helicópteros rusos, elevando a 250 el número de este tipo de aeronaves eliminadas por el Ejército ucraniano.

"El número total de helicópteros rusos derribados ya se acerca a los 250. Los ocupantes rusos ya han perdido tantos equipos como la mayoría de los Ejércitos del mundo simplemente no tienen y nunca tendrán en servicio. Rusia no podrá restaurar estas pérdidas", ha sostenido el jefe de Estado ucraniano.

"Seguimos haciendo todo lo posible para liberar a nuestro pueblo del cautiverio ruso", ha agregado Zelenski, anunciando la liberación de "diez ucranianos más" durante las últimas 24 horas.